Muere James Ransone a los 46 años, actor conocido por 'The Wire'
El actor James Ransone ha fallecido a los 46 años, después de una carrera destacada en televisión y en cine.
Este 21 de diciembre ha muerto el actor James Ransone, reconocido por su participación en The Wire. El estadounidense ha fallecido a los 46 años, tal y como han informado las autoridades.
Tal y como ha dictaminado la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, el actor se ha suicidado.
El intérprete encarnó al traficante de drogas Ziggy Sobotka en la mencionada serie policíaca, pero además se le recuerda por otros papeles en películas de Hollywood, como It: Chapter Two y The Black Phone.
Las últimas apariciones de James Ransone fueron en ficciones como Poker Face y Black Phone 2.