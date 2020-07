Muere la mujer de John Travolta, la actriz Kelly Preston: "Era un alma brillante"

"En la mañana del 12 de julio de 2020, Kelly Preston, amada esposa y madre, falleció tras una batalla de dos años frente al cáncer de pecho", ha comentado un representante de la familia a la revista People.

La esposa de John Travolta, de 57 años, fallece así debido a complicaciones derivadas del cáncer de pecho contra el que ha estado luchando los últimos años. "Tras decidir llevar a cabo su lucha de forma privada, se sometió a tratamiento médico durante un tiempo, ayudada por sus familiares y amigos más cercanos", asegura el representante.

"Era un alma brillante, preciosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que aportaba vida a todo lo que tocaba", ha agregado en sus declaraciones.

EL ADIÓS DE SU ESPOSO, JOHN TRAVOLTA

El propio Travolta ha confirmado la muerte de su esposa a través de Instagram. "Con gran pesar os informo de que mi preciosa mujer Kelly ha perdido su lucha de dos años frente al cáncer de pecho. Luchó con coraje, con el amor y apoyo de muchos (…) El amor de Kelly y su vida siempre serán recordados", apuntó el intérprete.

"Me tomaré un tiempo para estar por mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname de antemano si no tienes noticias nuestras por un tiempo. Pero tened en cuenta que sentiré vuestras muestas de amor durante las próximas semanas y meses a medida que nos curemos."

Kelly Preston y Travolta tienen dos hijos: Ella, de 20 años, y Benjamin, de 9. En enero de 2009 sufrieron la pérdida de su hijo Jett, a los 16 años.

👉 La hija de John Travolta, que sufrió ciberacoso por su aspecto, debuta ahora en Cannes

La carrera de Preston comenzó en 1985 con un papel en la cinta 'Mischief' y fue adquiriendo fama con sus intervenciones en 'Twins' (1988), 'Jerry Maguire' (1996) y 'For Love of the Game' (1999). Más adelante, apareció en 'Battlefield Earth' (2000), 'Death Sentence' (2007) y 'Old Dogs' (2009).

También apareció en el videoclip para la canción 'She Will Be Loved', de Maroon 5.

Su última intervención en la gran pantalla fue en 'Gotti' (2018), junto a Travolta, donde encarnó a la mujer del mafioso John Gotti.

Preston y Travolta se casaron en septiembre de 1991, cuando la actriz estaba embarazada de Jett, su primer hijo.

Descansa en paz.