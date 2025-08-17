Muere Terence Stamp, el actor que dio vida a General Zod en 'Superman', a los 87 años

El actor británico Terence Stamp, uno de los rostros más insignes de la revolución cinematográfica de los años 60 y 70 en Reino Unido, ha muerto a los 87 años de edad.

"Deja una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años. Pedimos privacidad en este triste momento", ha escrito la familia de Terence Stamp en un comunicado para el diario estadounidense The New York Times, sin desvelar el motivo de su muerte.

Aunque el intérprete londinense deja su huella más profunda en el imaginario colectivo como el villano General Zod de las superproducciones Superman y Superman II, de Richard Donner y Richard Lester, Stamp deja tras de sí una carrera instrumental para entender la transformación del cine británico e internacional a mediados de los 60, con títulos como El coleccionista (William Wyler, 1965), por el recibió el premio a Mejor actor en el Festival de Cannes 1965.

Durante las décadas siguientes, Stamp multiplicó apariciones secundarias en todo tipo de producciones, siempre inclinado hacia un cine sin compromisos, como la española Beltenebros, dirigida por Pilar Miró, sin descuidar grandes papeles protagonistas como El Halcón Inglés, a las órdenes de Steven Soderbergh, o su interpretación de una mujer transgénero en una de las comedias más aclamadas de los 90: Las Aventuras de Priscilla, Reina del Desierto.

El británico estuvo nominado a un Óscar en la categoría de Mejor actor de reparto por la película La fragata infernal (Peter Ustinov, 1962).