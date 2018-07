Netflix se retracta ante la queja de los fans y programa un final para ‘Sense8’

En las últimas semanas, los fans de Sense8 han revolucionado la red con mensajes pidiendo que no se cancelara la serie. Ante tanta presión, la productora ha decidido que emitirá un capítulo final que durará dos horas.

La noticia la ha anunciado Lana Wachowski, una de las dos creadoras de la serie, "Tengo el placer, así como lo tiene Netflix (creedme, les encanta el show tanto como a nosotros, pero sus números siempre han sido un reto) de anunciar que lanzaremos un especial de dos horas el próximo año. Después de todo, si esta experiencia me ha enseñado algo, es que nunca se sabe".

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0