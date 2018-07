Pablo Alborán felicita a su imitador en ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’

Durante la última gala de Tu Cara No Me Suena Todavía , Pablo Alborán se quedó sorprendido al ver cómo Juanma Jerez se transformaba en él e interpretaba Solamente tú .

Las bonitas palabras de Pablo Alborán a su imitador en 'Tu cara no me suena' / antena3.com

Al parecer, a muchos artistas les gusta verse reflejados en Tu Cara Me Suena o en Tu Cara No Me Suena Todavía, y lo demuestran a través de las redes sociales. Antonio Orozco felicitó a Canco Rodríguez, Manuel Carrasco a Raúl Ogalla en la anterior gala del talent show y ahora ha sido Pablo Alborán el que ha mostrado su emoción al verse imitado en el programa de Antena 3.

En la última gala de Tu Cara No Me Suena Todavía, el concursante Juanma Jerez se transformó en el músico e interpretó el tema Solamente tú. La emoción de su actuación llegó al jurado pero también a Pablo Alborán, que no pudo evitar enviarle un mensaje de enhorabuena a través de las redes sociales.

@TuCaraNoMeSuena Gracias por el cariño y vuestras bellas palabras @monicanaranjo y @Chenoaoficial . Es un honor ser imitado por personas con tanto talento! — Pablo Alborán (@pabloalboran) 31 de marzo de 2017