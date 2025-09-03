Los papeles de Lady Gaga ante las cámaras más allá de 'Miércoles 2'

Lady Gaga se ha afianzado como una de las grandes estrellas pop de los últimos años a través de éxitos que recorren canciones desde su primer álbum The Fame (reeditado en 2009 como The Fame Monster), como Poker Face o Just Dance, hasta su último y reciente proyecto Mayhem, lanzado en 2025 y que ya cuenta con canciones como Abracadabra o Die with a Smile, en la que colabora con Bruno Mars, entre las favoritas de sus fans.

Una productiva carrera musical que, sin embargo, no ha sido impedimento para que la cantante ampliase sus márgenes artísticos a otras disciplinas como la interpretación, donde también ha marcado hitos, demostrando la versatilidad y calidad de su obra.

Su último trabajo en esta disciplina se ha desarrollado en la serie de Netflix Miércoles 2, donde la primogénita del matrimonio Addams, interpretada por la actriz Jenna Ortega, vive su particular juventud en una producción que mezcla humor con toques siniestros y drama adolescente y contará en esta segunda temporada con la participación de Lady Gaga como la legendaria y enigmática profesora de Nevermore Rosaline Rotwood.

Lady Gaga en el cine

Lady Gaga parece haber encontrado un gran idilio con las producciones dedicadas a la gran pantalla, pues ha tenido grandes papeles protagonistas a lo largo de su carrera. Quizá el más notable de ellos sea cuando interpretó a la también artista Ally Campana en Ha nacido una estrella, la película en la que comparte escena con Bradley Cooper en una interpretación que le valió incluso la nominación al Oscar como Mejor Actriz en 2018.

Menos suerte corrió la respuesta del público a Joker: Folie à Deux, donde la autora de Abracadabra encarna a la histórica novia del villano de las aventuras de Batman, Harley Quinn, mientras que sí recibió el respaldo de los expertos cuando se puso en la piel de Patrizia Reggiani en el biopic La Casa Gucci, llegando a ser nominada como mejor actriz de drama en los Globo de Oro de 2021.

Otras aventuras cinematográficas de Lady Gaga la han llevado a participar en las películas de género Machete Kills oSin City: A Dame to Kill For, donde lleva a cabo sendos cameos en los personajes de La Chamaleón o Bertha.

Papeles desde la adolescencia

Los fans de la popular serie American Horror Story puede que recuerden cómo la artista formó parte del reparto de la quinta temporada con el papel de Elizabeth JohnsonLa Condesa, haciéndose con el Globo de Oro como Mejor Actriz de Miniserie o Telefilme, y volvió, en esta ocasión con el personaje recurrente de Scáthach en la sexta temporada

Sin embargo, es probable que no tantos de sus fans sepan que en el año 2001, con apenas 15 años, fue parte de la histórica serie Los Soprano como una de las actrices extra de uno de sus episodios.