El paso de María José Campanario por 'El Desafío' antes de ser concursante: así ayudó a Jesulín de Ubrique

¿Por qué tienes la sensación de haber visto a María José Campanario en El Desafío ? ¡Porque lo has hecho! La nueva concursante del programa de retos presentado por Roberto Leal ya estuvo en el concurso junto a su marido Jesulín de Ubrique . Te contamos cómo fue su participación.

María José Campanario es la alumna aventajada de El Desafío 6. La nueva concursante del programa de retos de Antena 3 conoce el formato gracias a su marido Jesulín de Ubrique, quien participó con éxito en la segunda edición del programa.

El torero fue uno de los cuatro finalistas y logró el cuarto puesto en el ranking general. Para hacerse con esta posición fue clave el apoyo de la enfermera de 46 años, madre de tres de sus cuatro hijos, que lo acompañó en la final, le ayudó en uno de los retos e incluso se atrevió a enfrentarse ella sola a una prueba.

Las dos pruebas de María José Campanario en 'El Desafío'

Por eso, precisamente, es por lo que tienes la sensación de haber visto ya a María José Campanario en El Desafío. ¡Porque lo has hecho!

La enfermera decidió unirse a la primera semifinal del concurso y lo hizo con un doble cometido: participar en la prueba de Jesulín de Ubrique y hacer un reto. En ambos se la jugó.

Sin dudarlo, María José Campanario se colocó un casco con un aro en la cabeza para ser una base más del circuito del dron que tenía que volar Jesulín de Ubrique. "Estoy con él a muerte", dijo la ahora concursante que minutos antes se había jugado la vida en una enorme urna de agua.

Su pasión por la adrenalina la animó a encerrarse con los ojos vendados en una enorme urna llena de agua para, en pocos minutos, encontrar las llaves con las que abrir los candados que cerraban la tapa de cristal. ¡Lo consiguió gracias a Juandi Alcázar, el instructor de apnea!

El día de la final de 'El Desafío 2'

Le gustó la experiencia y lo demostró dos semanas después. María José Campanario también estuvo en la final de El Desafío 2 apoyando a su marido. "Tengo que apoyar a Jesús siempre", dijo la ahora concursante, que se mostró muy orgullosa cuando el torero terminó el reto de las maniobras extremas.

“Estoy contenta con que el desafío lo haga hoy él", bromeó con Roberto Leal al recordar el desafío de la urna del agua al que se había sometido semanas antes.

Sin duda, le cogió el gusto a la experiencia porque ahora vuelve como concursante de la sexta edición del programa. ¿Conseguirá igualar los logros de su marido?