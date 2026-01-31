Patricia Conde se supera en la apnea de 'El Desafío' y se lleva una gran sorpresa: "No me lo creo"

Esta semana, Patricia Conde ha sido la concursante encargada de zambullirse en la pecera de El Desafío con la prueba más temida del programa: la apnea. Tras el sufrimiento de Eduardo Navarrete, la presentadora de televisión ha conseguido superarse a sí misma en el momento más importante: la gala.

Hacia el final del reto, Juandi Alcázar le ha pedido una señal a Conde con la mano izquierda, y ella ha respondido moviendo un dedo de ambas manos. Por eso, el coach ha querido sacarla del agua en el minuto 3:41 a pesar de la resistencia de la participante. "Salimos. Salimos, Pati. Pati, salimos", ha tenido que repetir antes de agarrarla del brazo para subirla.

Al final, Patricia Conde ha podido aguantar 3:43 minutos, a pesar de que su objetivo era llegar a los 3:00. Al enterarse, no ha tardado en echarse las manos a la boca en señal de sorpresa: "No me lo creo", ha dicho. "Lo que has hecho ahí es recibir golpes y aguantar el dolor", ha comentado Juan del Val.

Por supuesto, Patricia Conde ha ganado la gala. Los tres miembros del jurado le han otorgado la máxima puntuación: 30 puntos en total. "Un minuto más y te vas con tu abuelo", le ha soltado Santiago Segura a Patricia Conde al terminar su desafío. "Si de algo sirve esta prueba, es para demostrarnos que somos más fuertes de lo que pensamos", ha reflexionado la concursante.

Pilar Rubio ha destacado que Conde quería seguir aguantando, pero Roberto Leal ha explicado por qué Juandi Alcázar ha tenido que sacarla: "Patricia quería quedarse, pero, cuando empiezan a sacar aire, hay que sacarlos por seguridad".

Mejores tiempos de apnea en 'El Desafío'

Rosa López - 4:40 minutos - El Desafío 3

- 4:40 minutos - El Desafío 3 Jorge Sanz - 4:37 minutos - El Desafío 1

- 4:37 minutos - El Desafío 1 Manuel Díaz 'El Cordobés' - 4:30 minutos - El Desafío 5

- 4:30 minutos - El Desafío 5 Gemma Mengual - 4:24 minutos - El Desafío 1

- 4:24 minutos - El Desafío 1 Omar Montes - 4:23 minutos - El Desafío 2

- 4:23 minutos - El Desafío 2 Jorge Blanco - 4:13 minutos - El Desafío 3

- 4:13 minutos - El Desafío 3 Mariló Montero - 4:08 minutos - El Desafío 3

- 4:08 minutos - El Desafío 3 Pablo Puyol - 4:02 minutos - El Desafío 1

- 4:02 minutos - El Desafío 1 Feliciano López - 4:01 minutos - El Desafío 5

- 4:01 minutos - El Desafío 5 Willy Bárcenas - 4:01 minutos - El Desafío 6

- 4:01 minutos - El Desafío 6 Pablo Castellano - 3:55 minutos (segunda oportunidad) - El Desafío 4

- 3:55 minutos (segunda oportunidad) - El Desafío 4 Patricia Conde - 3:43 minutos - El Desafío 6

Roberto Brasero - 3:41 minutos - El Desafío 5

Ranking de apnea en 'El Desafío 6'

Aún falta que cuatro concursantes de esta edición se enfrenten a la apnea, y uno de ellos superará el récord de Rosa López. ¿Será Daniel Illescas, Jessica Goicoechea, José Yélamo o Eva Soriano, la presentadora de Cuerpos especiales?