Paul Mescal: su edad, quién es su novia cantante y mejores películas

Los fans de Gladiator están contando las horas para el estreno de la segunda parte del film. Será el próximo 15 de noviembre cuando salga a la luz Gladiator 2, disponible en cine.

Tal y como cuenta el guionista de la película David Scarpa y recoge Espinof, la película narra la historia de cómo años después de la muerte de Máximo, su sobrino Lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo después de ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma. De esta forma, Lucio debe hacer memoria de su pasado y buscar la fuerza y el honor que devuelvan la Gloria al pueblo de Roma.

La trama está dirigida por Ridley Scott y vuelve 24 años después del estreno de la primera parte. La idea de hacer una segunda parte se lleva gestando desde el 2001, aunque su desarrollo ha sido intermitente, con un primer borrador de enfoque religioso descartado previamente, y la continuación de la historia en 2018, según Fotogramas.

Precisamente será Paul Mescal, quien retome el papel de Lucio en adulto. Pero, ¿quién es el actor detrás de Gladiator 2? Te lo contamos todos los detalles para que no le pierdas la pista.

Sus inicios en el mundo de la interpretación

El actor de 27 años nació en Maynooth, cerca de Dublín. Su pasión desde pequeño era el fútbol gaélico, uno de los deportes más populares en Irlanda. Sin embargo, a los 16 años, se rompió la mandíbula, algo que hizo que le impidiera seguir jugando y apostara por el mundo de la interpretación, tal y como cuenta Vogue.

Estudió en la Trinity College de la Universidad de Dublín y tras aquello, tomó contacto con el teatro, de hecho su primer contacto con este ámbito fue con El Fantasma de la Ópera.

Su trayectoria delante de los focos

En 2020 comenzaría el pistoletazo de salida de su carrera. Aquel año formaría aparecería en el videoclip de Scarlet de The Rolling Stone, figurando como protagonista absoluto de esta obra audiovisual.

Aunque su ascenso a la fama sería con Normal People, interpretando a Connel, con el que se llevaría el premio BAFTA al Mejor actor principal y una nominación al Emmy en la categoría mejor actor principal en miniserie o telefilm.

Después de aquello se seguirían llegando títulos con los que se mantendría delante de los focos como Drifting, Criaturas de Dios o Aftersun. Con esta última, conseguiría la nominación al Óscar como mejor actor principal en 2023.

Gracie Abrams, su ilusión

En 2020, inició una relación con la compositora y cantante Phoebe Bridgers. Sin embargo, salieron informaciones de que la pareja rompió en el año 2022.

No obstante, parece que el irlandés está ilusionado con Gracie Abrams. Daily Mail confirmó este romance, además de publicar una serie de imágenes en los que la cantante estadounidense aparecían paseando en Londres mostrando buena sintonía.

Según TMZ, ambos fueron vistos a finales de junio de este año cenando juntos.

Grace Abrams es conocida no solo por su trayectoria musical, sino también por ser telonera de la intérprete de Taylor Swift en el The Eras Tour además de serlo también para Olivia Rodrigo en su Sour Tour. Este año ha publicado su segundo álbum, The Secret of Us.