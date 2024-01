Paula Abdul demanda al productor de 'American Idol' por varias agresiones sexuales

En la era postMeeToo, cada vez son más las celebridades que rompen su silencio y confiesan agresiones sexuales que llevaban escondiendo años por miedo a las reacciones y el futuro de sus carreras.

La cantante y ganadora de un Premio Grammy Paula Abdul demandó este fin de semana en Los Ángeles al exproductor de American Idol, programa del que fue jueza entre 2002 y 2009, acusándolo de varias supuestas agresiones sexuales. Nigel Lythgoe la habría manoseado en un ascensor "tocándole los pechos y los genitales".

En la declaración a la que han tenido acceso varios medios, la estadounidense alega que abusó de ella en varias ocasiones, siendo la primera cuando se encontraban en la gira para las audiciones regionales de una de las primeras temporadas. Afirma que subieron juntos en el ascensor y al cerrarse las puertas la empujó contra la pared, le manoseó "los pechos y los genitales" y "empezó a meterle la lengua por la garganta".

Paula Abdul y Nigel Lythgoe

Cuando se abrieron las puertas, ella corrió a su habitación llorando. Llamó a uno de sus representantes, aunque el miedo a ser despedida le impidió denunciar: "Entre lágrimas, Abdul llamó rápidamente a uno de sus representantes para informarles de la agresión, pero finalmente decidió no tomar medidas por miedo a que Lythgoe hiciera que la despidieran de American Idol".

La demanda incluye un segundo intento de agresión a partir de 2015, cuando empezaron a trabajar juntos en el programa So You Think You Can Dance. La cantante cuenta que en una cena en su casa se le subió encima y trató de besarla, así que ella se apartó y se marchó. Paula dejó el talent show dos años después.

Entre otras cosas, Abdul dice que Lythgoe se burló de ella por estas agresiones porque habían pasado "siete años y el plazo de prescripción había prescrito".

Nigel Lythgoe califica la denuncia de "falsa"

El abogado de la cantante, Douglas Johnson, ha aplaudido el gesto de denunciar tras tantos años: "No cabe duda de que fue una decisión difícil, pero la Sra. Abdul sabe que se lo debe a muchas otras supervivientes de situaciones similares, y está decidida a que se haga justicia".

Por su parte, Nigel Lythgoe ha emitido un comunicado y asegura que "le sorprenden y entristecen" las declaraciones de Paula porque la consideraba "una amiga querida y platónica", así como dando a entender que estas agresiones nunca sucedieron.

"Aunque los antecedentes de comportamientos erráticos de Paula son bien conocidos, no puedo entender por qué presentaría una demanda que ella debe saber que es falsa. Pero les puedo prometer que lucharé contra esta sorprendente difamación con todo lo que tengo".

¿Cómo terminará la historia de la demanda?