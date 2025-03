Paula Vázquez conoció a Amaia en 'El número uno' con 13 años: "Se veía que lo iba a petar"

"Se veía que lo iba a petar". Estas son las palabras que ha pronunciado la presentadora Paula Vázquez recientemente sobre Amaia, quien antes de ganar Operación Triunfo 2017 participó en la primera edición de El número uno en 2012.

Ambas coincidieron en el concurso de televisión de Antena 3, donde Amaia quedó la onceava clasificada. "Por entonces, la cuidaron mucho", ha explicado Paula Vázquez recientemente en el pódcast Cuarto Milenial con Andrea Compton y Lalachus.

"Vino al programa y no se quedó hasta el final, pudiendo ganar, precisamente para que no compitiese con adultos porque era muy agresivo aquello. Querían preservar el talento de esta chica. Yo sabía que, tarde o temprano, esta niña iba a dar el petardazo", ha explicado sobre una Amaia que, por entonces, tenía 13 años.

Durante su expulsión de El número uno, Mónica Naranjo le dedicó unas palabras a Amaia que años después se interpretarían como una profecía, ya que la propia artista participó de nuevo como jurado en Operación Triunfo 2017, que finalmente proclamó a Amaia como su ganadora.

"Por la experiencia que yo he tenido, por todo lo que he visto, si las personas adultas no estamos preparadas para el éxito, imagínense una cría", le dijo Mónica Naranjo. "Amaia, te juro que te estoy haciendo el favor de tu vida. Ahora que eres joven, si haces una pausa y lo retomas dentro de unos años, entonces volarás, pero si te quedas aquí, con lo pequeñita que eres, te devorarán. ¿Me perdonas? Yo sé que es bueno para ti. Sé que va a ser lo mejor. Nos veremos dentro de unos años y ya verás que te irá bien".

Todo esto ocurrió en 2012. Casi 13 años después, en 2025, Amaia ha celebrado el mayor concierto de su carrera en el Movistar Arena de Madrid ante unas 15.000 personas.