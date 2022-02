Penélope Cruz, sus películas con Pedro Almodóvar, su historia con Javier Bardem y su entrevista llena de spoilers

Penélope Cruz podría recoger este sábado su cuarto premio Goya. La actriz de 47 años opta al galardón por Madres paralelas, su séptima película con Pedro Almodóvar.

Su idilio con el manchego comenzó en 1997 con Carne trémula, donde además compartió rodaje con Javier Bardem, su marido y padre de sus dos hijos. La siguiente película llegó dos años más tarde. Fue Todo sobre mi madre en 1999, y tras esta rodó Volver (2006), Los abrazos rotos (2009) o Los amantes pasajeros (2013) y Dolor y gloria (2019), en la que interpreta a la madre de Salva, el alter ego de Almodóvar y la versión adulta del protagonista.

Después de 25 años trabajando juntos, la relación entre la actriz y el cineasta se ha consolidado tanto que se han convertido en muy buenos amigos. Con estas dos fotos, acompañadas de un bonito mensaje, Penélope Cruz daba las gracias al director su personaje en Madres paralelas, que le ha valido su primera nominación al Oscar a Mejor actriz protagonista.

La infancia de Penélope Cruz

Penélope Cruz Sánchez nació el 28 de abril de 1974 en Alcobendas (Madrid). Su padre, Eduardo Cruz, era un comerciante extremeño que trabajaba en un concesionario de automóviles y su madre, María de la Encarnación Sánchez, una andaluza dueña de una peluquería. El matrimonio tuvo tres hijos: la mayor es Penélope, cuyo nombre está inspirado en una canción de Joan Manuel Serrat; le siguen Mónica Cruz, actriz y bailarina, y Eduardo Cruz, cantante.

Precisamente, en la peluquería de su madre, empezó su vocación. Penélope Cruz fue su primer escenario, contaba Luz Hernández, fundadora de su colegio y clienta habitual en un encuentro con El País: "Siempre estaba danzando por allí haciendo delas suyas". Amelia García Casado, la que fue su profesa de educación artística y dramatización, añade otros datos: "Desde que tenía cuatro años ya decía que quería ser artista Era capaz de montar una historia en cuestión de minutos, ella misma repartía los papeles".

En la peluquería de su madre encontró también a sus musas. "Fingía que hacía los deberes pero en realidad observaba a las mujeres. Su comportamiento me cautivaba. Ese lugar era como un psicólogo para ellas, compartían todos sus secretos", contó en una entrevista con Vanity Fair.

Su momento determinante fue cuando con 15 años vio la película ¡Átame! (1989) de Pedro Almodóvar, protagonizada por Victoria Abril, Loles León y Antonio Banderas. Ahí decidió ser actriz para poder llegar a trabajar con el cineasta manchego.

Las otras películas de Penélope Cruz

La carrera de Penélope Cruz no empezó con Pedro Almodóvar. Su primera gran película fue Jamón, jamón, de Bigas Lunas, en la que conoció a Javier Bardem. Era una jovencísima actriz de 18 años que promocionó la película en una entrevista llena de spoilers. "Como dinamitar un argumento en menos de un minuto!!!", bromeó al compartir el vídeo en Instagram.

En este tiempo ha participado en más de 60 películas, entre las que destacan Belle Epoque, de Fernando Trueba (1992); Abre los ojos, de Alejandro Amenábar (1997); La niña de tus ojos; de Fernando Trueba (1998); Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen (2008) o Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, de Rob Marshall (2011). La película de Allen, su segundo trabajo con el neoyorquino (también grabó A Roma con amor en 2012), le valió el primer Oscar a Mejor actriz de reparto.

La historia de Penélope Cruz y Javier Bardem

Hoy el nombre de Penélope Cruz va ligado al de Javier Bardem. Son una de las parejas más sólidas del cine español.

Parece que llevan toda la vida juntos. Sin embargo, aunque se conocieron en 1992 en el set de la película española Jamón, jamón, su relación empezó mucho después.

Los dos actores volvieron a coincidir 15 años después en el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, y ahí sí parece que surgió el amor.

Muy celosos de su intimidad, Javier Bardem y Penélope Cruz no mostraron públicamente su amor hasta 2010 cuando Javier Bardem ganó el premio a Mejor actor por Biutiful en el Festival de Cannes, y le dedicó unas palabras a la madrileña: "Comparto esta alegría con mi amiga, con mi compañera, con mi amor. Penélope, te debo muchas cosas y te quiero mucho”.

Ese mismo año, la pareja contrajo matrimonio en Las Bahamas, en una ceremonia privada que tuvo lugar en la casa del actor Johnny Depp, quien fue su anfitrión. En 2011 llegó al mundo el primer hijo de la pareja, Leo, y dos años más tarde nació Luna.

El matrimonio ha coincidido en ocho películas y este 2022 viven otra coincidencia muy especial. Además de estar nominados al Goya Mejor actor y Mejor actriz, Javier Bardem y Penélope Cruz optan al Oscar a Mejor actor por Being The Ricardos y Mejor actriz por Madres paralelas.

Por esta película recogió la Copa Volpi el pasado septiembre en el Festival de Venecia, un premio que no dudó en dedicar a su madre Encarna y a su suegra, la actriz Pilar Bardem.

Las películas son Jamón, jamón (1992); El amor perjudica seriamente a la salud (1996); Carne Trémula (1997); Sin noticias de Dios (2001); Vicky Cristina Barcelona (2008); The Counselor (2013); Loving Pablo (2017) y Todos lo saben (2018).

Leo y Luna, sus dos hijos

Leo y Luna, los hijos de Javier Bardem y Penélope Cruz, viven ajenos a la fama de sus padres. En varias ocasiones, la actriz ha reconocido públicamente que tiene claras sus prioridades. "La misión más importante de mi vida, es el día a día como madre, disfrutar de eso y hacerlo bien… o intentarlo. Esa es la mejor escuela de la vida", dijo emocionada en una entrevista con RTVE.

Aunque los pequeños no salen en pantalla, Penélope Cruz no evita hablar de sus hijos. En 2018 reconocía en una entrevista con Porter Edit que se preocupaba mucho de los cuentos que le contaba a sus pequeños, entonces de 7 y cuatro años. "Los cuentos de hadas importan mucho porque estas son las primeras historias que escuchas de boca de tus padres", decía la actriz. "Por eso, cuando por las noches leo cuentos a mis hijos siempre les cambio los finales. Siempre, siempre, siempre. ¡Que les jodan a Cenicienta y a La Bella Durmiente! (...) Hay mucho machismo en estas historias. Tienen un efecto en la forma en la que los niños ven el mundo. Si no tienes cuidado, empiezan a pensar: 'Ah, entonces los hombres deciden todo".

Con respecto a la pandemia de la Covid-19, Cruz afirma que se sintió especialmente preocupada por Leo y Luna. "Cuando tienes hijos, la gran parte de tu atención se va hacia ellos. Quieres asegurarte de que no sea una experiencia traumática y que ellos sepan lo que pasa para que sean responsables en términos de protegerse a sí mismos y a los demás. Siento que todos los niños del mundo nos han dado una lección a los adultos en términos de responsabilidad, empatía y compasión”, contó en Vogue México.

Los novios de Penélope Cruz antes de Javier Bardem

Antes de Javier Bardem, Penélope Cruz tuvo conocidos novios que hoy casi están olvidados para el gran público.

El primer novio oficial de Penélope Cruz fue Nacho Cano, el cantante de la banda Mecano, con la que rodó el videoclip de La fuerza del destino. Su historia se inició a finales de los años 80, y fue una relación que estuvo marcada por las idas y las venidas, aunque terminó, de forma definitiva y amistosa, cinco años después.

En 1997 empezó una relación de pocos meses con el empresario y jinete Gigi Sarasola y ya en 2001, cuando se fue a Estados Unidos, apareció Tom Cruise en el rodaje de Vanilla Sky. Los actores vivieron una intensa historia de amor de tres años, que terminó, según comentaron ellos mismos, de forma “amistosa”.

Después, en 2005, Cruz comenzó a rodar Sahara y coincidió con el actor Matthew McConaughey, con quien tuvo otra relación. Dos años después compartieron una nota de prensa donde afirmaban que habían decidido darse un tiempo que fue eterno.

Finalmente, en 2007, Woody Allen consiguió reunir de nuevo a Penélope Cruz y a Javier Bardem, que desde entones ya no se han separado.

Penélope Cruz en contra la violencia de género

Uno de los momentos más destacados de la carrera de Penélope fue cuando recogió el tercer Premio Donostia en la 67ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. En su discurso, tras hacer un recorrido de sueños cumplidos y agradecimientos, la actriz recordó las escalofriantes cifras de violencia de género en España: 44 mujeres asesinadas en 2019 y más de 1.000 desde 2003. Además, pidió que cuando una mujer denuncie, “la escuchen a la primera y no cuando sea demasiado tarde”.