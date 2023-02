Penn Badgley explica por qué su relación con Blake Lively le salvó

Penn Badgley, quien está arrasando actualmente con su papel de Joe Goldberg en la serie You, saltó a la fama mundial bastantes años atrás.

En 2007, con tan sólo 21 años, Badgley dio vida a Dan Humphrey en la serie Gossip Girl, que duró seis temporadas con un gran éxito en decenas de países. Fue al inicio de esa serie cuando empezó a salir con otra compañera de reparto, Blake Lively, que interpretaba a Serena Van der Woodsen.

En una reciente entrevista para Variety, Pen ha confesado que su relación con Blake, que duró hasta 2010, le salvó en varios aspectos de su vida.

Blake Lively impidió que Pen Badgley desarrollara adicciones

Badgley ha reconocido que la fama tan repentina que consiguió con Gossip Girl siendo tan joven le llevó hacia un camino oscuro. A pesar del éxito, el actor no estaba interesado en eso y no quería aparecer en televisión.

Sin embargo, tener a Blake a su lado hizo que no continuase por ahí y no terminase abusando de algunas sustancias: "Para ser honesto, nunca tuve problemas con adicciones. Blake no bebía, y creo que nuestra relación de alguna manera me salvó de obligarme a seguir ese camino".

Pero a pesar que la actriz le ayudó a no ir hacia un camino de abusos, lo que le estaba ocurriendo a Badgley iba mucho más allá: se estaba enfrentando "nada menos que una crisis espiritual". Algo que pudo resolver gracias a viajar, el budismo y el activismo.

Jessica Szohr, Blake Lively y Penn Badgley // Getty

'You', su reconciliación con la fama

Cuando pudo poner luz a toda la parte oscura que había implicado la fama, Pen se centró en escribir, dirigir y producir. Algo que ha materializado en la serie You, que él mismo protagoniza y que el 9 de marzo se estrenará la segunda parte de su cuarta temporada.

Casi rechaza interpretar a Joe Goldberg por las escenas de sexo

Interpretar a Joe Goldberg ha vuelto a poner a Penn Badgley en el foco mediático. Muchas personas que no lo habían conocido en trabajos anteriores, ahora lo han descubierto con esta ficción.

Sin embargo, Penn estuvo a punto de rechazar este papel por la cantidad de escenas de sexo que requería: "Ese aspecto de Hollywood siempre ha sido muy perturbador para mí", ha continuado, asegurando: "siempre ha sido algo con lo que en realidad no quiero jugar en absoluto".

El motivo de esta incomodidad no es otro que sentir que "traiciona" a su pareja real: "Es importante para mí en mi vida real no hacer escenas de sexo. Mi fidelidad en mi relación es importante para mí. Y, de hecho, fue una de las razones por las que inicialmente quise rechazar el papel. No le dije a nadie eso. Pero esa es la razón".

Fue su mujer, Domino Kirk, la que le animó a dar vida a Joe Goldberg: "No iba a escuchar a nadie más que a ella", ha concluido.