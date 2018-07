Piden boicotear la película ‘A dog’s purpose’ por maltrato animal

En el vídeo, podemos ver al pastor alemán con su entrenador, que lo obliga a meterse en una fuerte corriente de agua que acaba arrastrándolo y sumergiéndolo. Un grupo de personas acude a rescatar al can al ver que no puede salir, entre gritos de agobio. La web TMZ ha publicado las imágenes que han provocado que la organización animalista PETA pidiera boicotear el estreno de la película: “Llamamos a los amantes de los perros a que boicoteen la película para mandar el mensaje de que los perros y otros animales deberían ser tratados con humanidad, no como atrezzo”.

El contenido del vídeo, grabado en octubre de 2015, choca con las declaraciones que hiciera ese mismo día la productora Amblin Entertainment, en las que aseguraba que Hércules estaba "preparado" y "no había sido obligado a rodar". "Es una celebración de la conexión especial entre humanos y sus perros. En el espíritu de esa relación, el equipo de producción siguió rigurosos protocolos para asegurar un ambiente ético y seguro para los animales", aseguraban en declaraciones a TMZ .

Con el hashtag #ADogsPurpose, las redes sociales y algunos de los miembros del equipo de la película, han mostrado su rechazo por las imágenes y la forma en que fue tratado el pastor alemán, de nombre Hércules, uno de los cinco perros que aparecen en A dog’s purpose.

Por su parte, el director de la película Lasse Hallström, se ha mostrado muy preocupado por los hechos y asegura que se depurarán responsabilidades: “Estoy muy afectado por el vídeo”. “No fui testigo de estos hechos. Todos nos comprometimos a asegurarles a los animales un ambiente cariñoso y seguro. Me han prometido que la situación será investigada en profundidad y que cualquier mala acción será reportada y castigada”, comentaba en su cuenta de Twitter.

A dog’s purpose, con Dennis Quaid / YouTube

La American Humane Association (AHA), la entidad estadounidense que permite que las películas puedan decir eso de “ningún animal ha sufrido daños durante el rodaje de esta película”, era la encargada de supervisar que el trato a los animales fuera el correcto. Sin embargo, no es la primera vez que la AHA se ve en entredicho por un escándalo similar (o mucho peor). Y es que claro, es la propia industria cinematográfica la que financia a la entidad, y eso, amigos míos, ya sabemos los conflictos de intereses que puede llegar a generar.

A dog’s purpose se basa en el best seller homónimo de W. Bruce Cameron, que cuenta la historia de un perro que descubre el sentido de su existencia. Su estreno está previsto para el 27 de enero. Ya veremos qué pasa para entonces.