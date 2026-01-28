Premios BAFTA 2026: lista completa de nominados

Zoe Saldaña recibe el BAFTA por 'Emilia Pérez' y se lo dedica a su "sobrino trans, Eli" | GETTY

Los Premios BAFTA ya tienen a sus nominados para este 2026. La Academia Británica de Cine y Televisión ha anunciado a aquellas producciones y cineastas que optarán a alzarse con alguno de sus premios el próximo 22 de febrero en Londres.

Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson se abre paso con 10 nominaciones tanto a la producción como a su reparto, entre los que están nominados Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor y Sean Penn. Le siguen de cerca Hamnet y Valor Sentimental con 9 nominaciones respectivamente. Sirât vuelve a representar a España optando a Mejor película de habla no inglesa.

Esta es la lista con todos los nominados:

Mejor película

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra ( One Battle After Another )

( ) Valor Sentimental ( Sentimental Value )

( ) Los Pecadores (Sinners)

Mejor película de habla no inglesa

Un simple accidente ( It Was Just an Accident ) – Jafar Panahi y Philippe Martin

( ) – Jafar Panahi y Philippe Martin El agente secreto ( The Secret Agent ) – Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux

( ) – Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux Valor Sentimental ( Sentimental Value ) – Joachim Trier, Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar

( ) – Joachim Trier, Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar Sirât – Oliver Laxe y Domingo Corral

– Oliver Laxe y Domingo Corral La voz de Hind (The Voice of Hind Rajab) – Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha

Mejor dirección

Yorgos Lanthimos – Bugonia

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra ( One Battle After Another )

( ) Joachim Trier – Valor Sentimental ( Sentimental Value )

( ) Ryan Coogler – Los Pecadores (Sinners)

Mejor actriz protagonista

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – Una batalla tras otra ( One Battle After Another )

( ) Renate Reinsve – Valor Sentimental ( Sentimental Value )

( ) Emma Stone – Bugonia

Mejor actor protagonista

Robert Aramayo – I Swear

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra ( One Battle After Another )

( ) Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Los Pecadores ( Sinners )

( ) Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz de reparto

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental ( Sentimental Value )

( ) Wunmi Mosaku – Los Pecadores ( Sinners )

( ) Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – Una batalla tras otra ( One Battle After Another )

( ) Emily Watson – Hamnet

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro – Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – Una batalla tras otra ( One Battle After Another )

( ) Stellan Skarsgård – Valor Sentimental (Sentimental Value)

Mejor guion adaptado

Tom Basden y Tim Key – The Ballad of Wallis Island

Will Tracy – Bugonia

Chloé Zhao y Maggie O’Farrell – Hamnet

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra ( One Battle After Another )

( ) Harry Lighton – Pillion

Mejor guion original

Kirk Jones – I Swear

Ronald Bronstein y Josh Safdie – Marty Supreme

Kleber Mendonça Filho – The Secret Agent

Eskil Vogt y Joachim Trier – Valor Sentimental ( Sentimental Value )

( ) Ryan Coogler – Los Pecadores (Sinners)

Mejor película infantil

Arco – Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas y Natalie Portman

– Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas y Natalie Portman Boong – Lakshmipriya Devi y Ritesh Sidhwani

– Lakshmipriya Devi y Ritesh Sidhwani Lilo & Stitch – Dean Fleischer Camp y Jonathan Eirich

– Dean Fleischer Camp y Jonathan Eirich Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino

Mejor diseño de vestuario

Kate Hawley – Frankenstein

Malgosia Turzanska – Hamnet

Miyako Bellizzi – Marty Supreme

Ruth E. Carter – Los Pecadores ( Sinners )

( ) Paul Tazewell – Wicked: For Good

Mejor película británica

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H Is for Hawk

Hamnet

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Mejor documental

2,000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor película de animación

Elio

Little Amélie

Zootropolis 2

Mejor fotografía

Dan Laustsen – Frankenstein

Darius Khondji – Marty Supreme

Michael Bauman – Una batalla tras otra ( One Battle After Another )

( ) Autumn Durald Arkapaw – Los Pecadores ( Sinners )

( ) Adolpho Veloso – Train Dreams

Mejor banda sonora original

Jerskin Fendrix – Bugonia

Alexandre Desplat – Frankenstein

Max Richter – Hamnet

Jonny Greenwood – Una batalla tras otra ( One Battle After Another )

( ) Ludwig Göransson – Los Pecadores (Sinners)

Mejor diseño de producción