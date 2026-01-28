TODAS LAS CATEGORÍAS

Premios BAFTA 2026: lista completa de nominados

Los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine y Televisión ha anunciado sus nominados para este 2026. Te los enumeramos todos por categorías:

Rosalía, Taylor Swift y Sabrina Carpenter, entre los nominados a los BRIT Awards 2026

Zoe Saldaña
Zoe Saldaña recibe el BAFTA por 'Emilia Pérez' y se lo dedica a su "sobrino trans, Eli" | GETTY

Europa FM

Madrid28/01/2026 12:29

Los Premios BAFTA ya tienen a sus nominados para este 2026. La Academia Británica de Cine y Televisión ha anunciado a aquellas producciones y cineastas que optarán a alzarse con alguno de sus premios el próximo 22 de febrero en Londres.

Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson se abre paso con 10 nominaciones tanto a la producción como a su reparto, entre los que están nominados Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor y Sean Penn. Le siguen de cerca Hamnet y Valor Sentimental con 9 nominaciones respectivamente. Sirât vuelve a representar a España optando a Mejor película de habla no inglesa.

Esta es la lista con todos los nominados:

Mejor película

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Valor Sentimental (Sentimental Value)
  • Los Pecadores (Sinners)

Mejor película de habla no inglesa

  • Un simple accidente (It Was Just an Accident) – Jafar Panahi y Philippe Martin
  • El agente secreto (The Secret Agent) – Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux
  • Valor Sentimental (Sentimental Value) – Joachim Trier, Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar
  • Sirât – Oliver Laxe y Domingo Corral
  • La voz de Hind (The Voice of Hind Rajab) – Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha

Mejor dirección

  • Yorgos Lanthimos – Bugonia
  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Joachim Trier – Valor Sentimental (Sentimental Value)
  • Ryan Coogler – Los Pecadores (Sinners)

Mejor actriz protagonista

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Renate Reinsve – Valor Sentimental (Sentimental Value)
  • Emma Stone – Bugonia

Mejor actor protagonista

  • Robert Aramayo – I Swear
  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Los Pecadores (Sinners)
  • Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz de reparto

  • Odessa A’zion – Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental (Sentimental Value)
  • Wunmi Mosaku – Los Pecadores (Sinners)
  • Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Emily Watson – Hamnet

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Peter Mullan – I Swear
  • Sean Penn – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Stellan Skarsgård – Valor Sentimental (Sentimental Value)

Mejor guion adaptado

  • Tom Basden y Tim Key – The Ballad of Wallis Island
  • Will Tracy – Bugonia
  • Chloé Zhao y Maggie O’Farrell – Hamnet
  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Harry Lighton – Pillion

Mejor guion original

  • Kirk Jones – I Swear
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie – Marty Supreme
  • Kleber Mendonça Filho – The Secret Agent
  • Eskil Vogt y Joachim Trier – Valor Sentimental (Sentimental Value)
  • Ryan Coogler – Los Pecadores (Sinners)

Mejor película infantil

  • Arco – Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas y Natalie Portman
  • Boong – Lakshmipriya Devi y Ritesh Sidhwani
  • Lilo & Stitch – Dean Fleischer Camp y Jonathan Eirich
  • Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino

Mejor diseño de vestuario

  • Kate Hawley – Frankenstein
  • Malgosia Turzanska – Hamnet
  • Miyako Bellizzi – Marty Supreme
  • Ruth E. Carter – Los Pecadores (Sinners)
  • Paul Tazewell – Wicked: For Good

Mejor película británica

  • 28 Years Later
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Die My Love
  • H Is for Hawk
  • Hamnet
  • I Swear
  • Mr. Burton
  • Pillion
  • Steve

Mejor documental

  • 2,000 Meters to Andriivka
  • Apocalypse in the Tropics
  • Cover-Up
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor película de animación

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootropolis 2

Mejor fotografía

  • Dan Laustsen – Frankenstein
  • Darius Khondji – Marty Supreme
  • Michael Bauman – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Autumn Durald Arkapaw – Los Pecadores (Sinners)
  • Adolpho Veloso – Train Dreams

Mejor banda sonora original

  • Jerskin Fendrix – Bugonia
  • Alexandre Desplat – Frankenstein
  • Max Richter – Hamnet
  • Jonny Greenwood – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Ludwig Göransson – Los Pecadores (Sinners)

Mejor diseño de producción

  • Tamara Deverell y Shane Vieau – Frankenstein
  • Fiona Crombie y Alice Felton – Hamnet
  • Jack Fisk y Adam Willis – Marty Supreme
  • Florencia Martin y Anthony Carlino – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
  • Hannah Beachler y Monique Champagne – Los Pecadores (Sinners)