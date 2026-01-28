Premios BAFTA 2026: lista completa de nominados
Los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine y Televisión ha anunciado sus nominados para este 2026. Te los enumeramos todos por categorías:
Los Premios BAFTA ya tienen a sus nominados para este 2026. La Academia Británica de Cine y Televisión ha anunciado a aquellas producciones y cineastas que optarán a alzarse con alguno de sus premios el próximo 22 de febrero en Londres.
Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson se abre paso con 10 nominaciones tanto a la producción como a su reparto, entre los que están nominados Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor y Sean Penn. Le siguen de cerca Hamnet y Valor Sentimental con 9 nominaciones respectivamente. Sirât vuelve a representar a España optando a Mejor película de habla no inglesa.
Esta es la lista con todos los nominados:
Mejor película
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Valor Sentimental (Sentimental Value)
- Los Pecadores (Sinners)
Mejor película de habla no inglesa
- Un simple accidente (It Was Just an Accident) – Jafar Panahi y Philippe Martin
- El agente secreto (The Secret Agent) – Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux
- Valor Sentimental (Sentimental Value) – Joachim Trier, Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar
- Sirât – Oliver Laxe y Domingo Corral
- La voz de Hind (The Voice of Hind Rajab) – Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha
Mejor dirección
- Yorgos Lanthimos – Bugonia
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Joachim Trier – Valor Sentimental (Sentimental Value)
- Ryan Coogler – Los Pecadores (Sinners)
Mejor actriz protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Renate Reinsve – Valor Sentimental (Sentimental Value)
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actor protagonista
- Robert Aramayo – I Swear
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Los Pecadores (Sinners)
- Jesse Plemons – Bugonia
Mejor actriz de reparto
- Odessa A’zion – Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental (Sentimental Value)
- Wunmi Mosaku – Los Pecadores (Sinners)
- Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Emily Watson – Hamnet
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Peter Mullan – I Swear
- Sean Penn – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Stellan Skarsgård – Valor Sentimental (Sentimental Value)
Mejor guion adaptado
- Tom Basden y Tim Key – The Ballad of Wallis Island
- Will Tracy – Bugonia
- Chloé Zhao y Maggie O’Farrell – Hamnet
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Harry Lighton – Pillion
Mejor guion original
- Kirk Jones – I Swear
- Ronald Bronstein y Josh Safdie – Marty Supreme
- Kleber Mendonça Filho – The Secret Agent
- Eskil Vogt y Joachim Trier – Valor Sentimental (Sentimental Value)
- Ryan Coogler – Los Pecadores (Sinners)
Mejor película infantil
- Arco – Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas y Natalie Portman
- Boong – Lakshmipriya Devi y Ritesh Sidhwani
- Lilo & Stitch – Dean Fleischer Camp y Jonathan Eirich
- Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino
Mejor diseño de vestuario
- Kate Hawley – Frankenstein
- Malgosia Turzanska – Hamnet
- Miyako Bellizzi – Marty Supreme
- Ruth E. Carter – Los Pecadores (Sinners)
- Paul Tazewell – Wicked: For Good
Mejor película británica
- 28 Years Later
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Mejor documental
- 2,000 Meters to Andriivka
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor película de animación
- Elio
- Little Amélie
- Zootropolis 2
Mejor fotografía
- Dan Laustsen – Frankenstein
- Darius Khondji – Marty Supreme
- Michael Bauman – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Autumn Durald Arkapaw – Los Pecadores (Sinners)
- Adolpho Veloso – Train Dreams
Mejor banda sonora original
- Jerskin Fendrix – Bugonia
- Alexandre Desplat – Frankenstein
- Max Richter – Hamnet
- Jonny Greenwood – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Ludwig Göransson – Los Pecadores (Sinners)
Mejor diseño de producción
- Tamara Deverell y Shane Vieau – Frankenstein
- Fiona Crombie y Alice Felton – Hamnet
- Jack Fisk y Adam Willis – Marty Supreme
- Florencia Martin y Anthony Carlino – Una batalla tras otra (One Battle After Another)
- Hannah Beachler y Monique Champagne – Los Pecadores (Sinners)