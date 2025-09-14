TELEVISIÓN ESTADOUNIDENSE

Premios Emmy 2025: lista completa de nominaciones, horario y dónde ver la gala

La nueva edición de los Premios Emmy se celebra esta noche, y la serie Separación destaca por encima del resto de obras nominadas a estos prestigiosos galardones de la televisión estadounidense. Además, Javier Bardem aspira a hacerse con la estatuilla en la categoría de Mejor actor de reparto de miniserie.

Jeremy Allen White, ganador de un premio Emmy en 2024
Jeremy Allen White, ganador de un premio Emmy en 2024 | Gilbert Flores / Variety vía Getty Images

Madrid14/09/2025 17:07

La gala de los Premios Emmy 2025 tiene lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles a partir de las 02:00 (hora peninsular), durante la noche del domingo 14 al lunes 15 de septiembre. Desde España, se puede seguir a través de Movistar Plus+.

Para 2025, la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión de Estados Unidos establece como grandes favoritas a cuatro series: Separación (27 nominaciones), El Pingüino (24), The Studio (23) y The White Lotus (23).

Además, el español Javier Bardem cuenta con una nominación gracias a su papel en la miniserie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, por el que opta al galardón en la categoría de Mejor actor de reparto de miniserie.

A continuación, repasamos todas las nominaciones de los Premios Emmy 2025:

Serie dramática

  • Andor
  • La Diplomática
  • The Last of Us
  • Paradise
  • The Pitt
  • Separación
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Serie de comedia

  • Colegio Abbott
  • The Bear
  • Hacks
  • Nadie quiere esto
  • Solo asesinatos en el edificio
  • Terapia sin filtro
  • The Studio
  • Lo que hacemos en las sombras

Actriz protagonista de drama

  • Kathy Bates - Matlock
  • Sharon Horgan - Hermanas hasta la muerte
  • Britt Lower - Separación
  • Bella Ramsey - The Last of Us
  • Keri Russell - La diplomática

Actor protagonista de drama

  • Sterling K. Brown - Paradise
  • Gary Oldman - Slow Horses
  • Pedro Pascal - The Last of Us
  • Adam Scott - Separación
  • Noah Wyle - The Pitt

Actriz de reparto de drama

  • Patricia Arquette - Separación
  • Carrie Coon - The White Lotus
  • Katherine LaNasa - The Pitt
  • Julianne Nicholson - Paradise
  • Parker Posey - The White Lotus
  • Natasha Rothwell - The White Lotus
  • Aimee Lou Wood - The White Lotus

Actor de reparto de drama

  • Jack Lowden - Slow Horses
  • Walton Goggins - The White Lotus
  • Jason Isaacs - The White Lotus
  • Sam Rockwell - The White Lotus
  • Tramell Tillman - Separación
  • John Turturro - Separación
  • James Marsden - Paradise
  • Zach Cherry - Separación

Actriz protagonista de comedia

  • Uzo Aduba - La residencia
  • Kristen Bell - Nadie quiere esto
  • Jean Smart - Hacks
  • Quinta Brunson - Colegio Abbott
  • Ayo Edebiri - The Bear

Actor protagonista de comedia

  • Adam Brody - Nadie quiere esto
  • Seth Rogen - The Studio
  • Jason Segel - Terapia sin filtro
  • Martin Short - Solo asesinatos en el edificio
  • Jeremy Allen White - The Bear

Actriz de reparto de comedia

  • Liza Colón-Zayas - The Bear
  • Hannah Einbinder - Hacks
  • Kathryn Hahn - The Studio
  • Janelle James - Colegio Abbott
  • Catherine O'Hara - The Studio
  • Sheryl Lee Ralph - Colegio Abbott
  • Jessica Williams - Terapia sin filtro

Actor de reparto de comedia

  • Ebon Moss-Bachrach - The Bear
  • Ike Barinholtz - The Studio
  • Harrison Ford - Terapia sin filtro
  • Michael Urie - Terapia sin filtro
  • Bowen Yang - Saturday Night Live
  • Colman Domingo - Las cuatro estaciones
  • Jeff Hiller - Somebody Somewhere

Actor invitado de comedia

  • Jon Bernthal - The Bear
  • Bryan Cranston - The Studio
  • Dave Franco - The Studio
  • Ron Howard - The Studio
  • Anthony Mackie - The Studio
  • Martin Scorsese - The Studio

Actor invitado de drama

  • Giancarlo Esposito - The Boys
  • Scott Glenn - The White Lotus
  • Shawn Hatosy - The Pitt
  • Joe Pantoliano - The Last of Us
  • Forest Whitaker - Andor
  • Jeffrey Wright - The Last of Us

Actriz invitada de comedia

  • Olivia Colman - The Bear
  • Jamie Lee Curtis - The Bear
  • Cynthia Erivo - Poker Face
  • Robby Hoffman - Hacks
  • Zoë Kravitz - The Studio
  • Julianne Nicholson - Hacks

Actriz invitada de drama

  • Jane Alexander - Separación
  • Gwendoline Christie - Separación
  • Kaitlyn Dever - The Last of Us
  • Cherry Jones - El cuento de la criada
  • Catherine O'Hara - The Last of Us
  • Merritt Wever - Separación

Mejor dirección de una serie de comedia

  • The Bear (Napkins)
  • Hacks (A Slippery Slope)
  • Clásicos modernos (Here's To You, Mrs. Schneiderman)
  • Los ensayos (Pilot's Code)
  • The Studio (The Oner)

Mejor dirección de una serie dramática

  • Andor (Who Are You?)
  • The Pitt (6:00 P.M.)
  • The Pitt (7:00 A.M.)
  • Separación (Chikhai Bardo)
  • Separación (Cold Harbor)
  • Slow Horses (Hello Goodbye)
  • The White Lotus (Amor Fati)

Mejor guion en una serie dramática

  • Andor (Welcome To The Rebellion)
  • The Pitt (2:00 P.M.)
  • The Pitt (7:00 A.M.)
  • Separación (Cold Harbor)
  • Slow Horses (Hello Goodbye)
  • The White Lotus (Full-Moon Party)

Mejor guion en una serie de comedia

  • Colegio Abbott (Back To School)
  • Hacks (A Slippery Slope)
  • Los ensayos (Pilot's Code)
  • Somebody Somewhere (AGG)
  • The Studio (The Promotion)
  • Lo que hacemos en las sombras (The Finale)

Miniserie o serie antológica

  • Adolescencia
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
  • El pingüino

Película para televisión

  • Bridget Jones: Loca por él
  • The Gorge
  • Mountainhead
  • Nonnas
  • Rebel Ridge

Actriz protagonista de miniserie o película para televisión

  • Cate Blanchett - Disclaimer
  • Meghan Fahy - Sirenas
  • Rashida Jones - Black Mirror
  • Cristin Milioti - El pingüino
  • Michelle Williams - Dying for sex

Actor protagonista de miniserie o película para televisión

  • Colin Farrell - El pingüino
  • Stephen Graham - Adolescencia
  • Jake Gyllenhaal - Presunto inocente
  • Brian Tyree Henry - Ladrones de drogas
  • Cooper Koch - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Actriz de reparto de miniserie o película para televisión

  • Deirdre O'Connell - El pingüino
  • Erin Doherty - Adolescencia
  • Jenny Slate - Dying for Sex
  • Chloë Sevigny - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
  • Ruth Negga - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
  • Christine Tremarco - Adolescencia

Actor de reparto de miniserie o película para televisión

  • Javier Bardem - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
  • Bill Camp - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
  • Owen Cooper - Adolescencia
  • Rob Delaney - Dying for Sex
  • Peter Sarsgaard - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
  • Ashley Walters - Adolescencia

Mejor dirección de una serie limitada o película para televisión

  • Adolescencia
  • Dying For Sex (It's Not That Serious)
  • El pingüino (Cent'anni)
  • El pingüino (A Great Or Little Thing)
  • Sirenas (Exile)
  • Zero Day

Mejor guion de una serie limitada o película para televisión

  • Adolescencia
  • Black Mirror (Common People)
  • Dying For Sex (Good Value Diet Soda)
  • El pingüino (A Great Or Little Thing)
  • No digas nada (The People In The Dirt)

Mejor talk show

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live
  • The Late Show con Stephen Colbert

Mejor programa de variedades con guion

  • Last Week Tonight with John Oliver
  • Saturday Night Live

Mejor reality de competición

  • Traitors
  • The Amazing Race
  • RuPaul's Drag Race
  • Top Chef
  • Survivor