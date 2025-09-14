Premios Emmy 2025: lista completa de nominaciones, horario y dónde ver la gala
La nueva edición de los Premios Emmy se celebra esta noche, y la serie Separación destaca por encima del resto de obras nominadas a estos prestigiosos galardones de la televisión estadounidense. Además, Javier Bardem aspira a hacerse con la estatuilla en la categoría de Mejor actor de reparto de miniserie.
Beyoncé gana su primer premio Emmy y se acerca a un nuevo hito en su carrera
La gala de los Premios Emmy 2025 tiene lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles a partir de las 02:00 (hora peninsular), durante la noche del domingo 14 al lunes 15 de septiembre. Desde España, se puede seguir a través de Movistar Plus+.
Para 2025, la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión de Estados Unidos establece como grandes favoritas a cuatro series: Separación (27 nominaciones), El Pingüino (24), The Studio (23) y The White Lotus (23).
Además, el español Javier Bardem cuenta con una nominación gracias a su papel en la miniserie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, por el que opta al galardón en la categoría de Mejor actor de reparto de miniserie.
A continuación, repasamos todas las nominaciones de los Premios Emmy 2025:
Serie dramática
- Andor
- La Diplomática
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Serie de comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- Terapia sin filtro
- The Studio
- Lo que hacemos en las sombras
Actriz protagonista de drama
- Kathy Bates - Matlock
- Sharon Horgan - Hermanas hasta la muerte
- Britt Lower - Separación
- Bella Ramsey - The Last of Us
- Keri Russell - La diplomática
Actor protagonista de drama
- Sterling K. Brown - Paradise
- Gary Oldman - Slow Horses
- Pedro Pascal - The Last of Us
- Adam Scott - Separación
- Noah Wyle - The Pitt
Actriz de reparto de drama
- Patricia Arquette - Separación
- Carrie Coon - The White Lotus
- Katherine LaNasa - The Pitt
- Julianne Nicholson - Paradise
- Parker Posey - The White Lotus
- Natasha Rothwell - The White Lotus
- Aimee Lou Wood - The White Lotus
Actor de reparto de drama
- Jack Lowden - Slow Horses
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- Sam Rockwell - The White Lotus
- Tramell Tillman - Separación
- John Turturro - Separación
- James Marsden - Paradise
- Zach Cherry - Separación
Actriz protagonista de comedia
- Uzo Aduba - La residencia
- Kristen Bell - Nadie quiere esto
- Jean Smart - Hacks
- Quinta Brunson - Colegio Abbott
- Ayo Edebiri - The Bear
Actor protagonista de comedia
- Adam Brody - Nadie quiere esto
- Seth Rogen - The Studio
- Jason Segel - Terapia sin filtro
- Martin Short - Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White - The Bear
Actriz de reparto de comedia
- Liza Colón-Zayas - The Bear
- Hannah Einbinder - Hacks
- Kathryn Hahn - The Studio
- Janelle James - Colegio Abbott
- Catherine O'Hara - The Studio
- Sheryl Lee Ralph - Colegio Abbott
- Jessica Williams - Terapia sin filtro
Actor de reparto de comedia
- Ebon Moss-Bachrach - The Bear
- Ike Barinholtz - The Studio
- Harrison Ford - Terapia sin filtro
- Michael Urie - Terapia sin filtro
- Bowen Yang - Saturday Night Live
- Colman Domingo - Las cuatro estaciones
- Jeff Hiller - Somebody Somewhere
Actor invitado de comedia
- Jon Bernthal - The Bear
- Bryan Cranston - The Studio
- Dave Franco - The Studio
- Ron Howard - The Studio
- Anthony Mackie - The Studio
- Martin Scorsese - The Studio
Actor invitado de drama
- Giancarlo Esposito - The Boys
- Scott Glenn - The White Lotus
- Shawn Hatosy - The Pitt
- Joe Pantoliano - The Last of Us
- Forest Whitaker - Andor
- Jeffrey Wright - The Last of Us
Actriz invitada de comedia
- Olivia Colman - The Bear
- Jamie Lee Curtis - The Bear
- Cynthia Erivo - Poker Face
- Robby Hoffman - Hacks
- Zoë Kravitz - The Studio
- Julianne Nicholson - Hacks
Actriz invitada de drama
- Jane Alexander - Separación
- Gwendoline Christie - Separación
- Kaitlyn Dever - The Last of Us
- Cherry Jones - El cuento de la criada
- Catherine O'Hara - The Last of Us
- Merritt Wever - Separación
Mejor dirección de una serie de comedia
- The Bear (Napkins)
- Hacks (A Slippery Slope)
- Clásicos modernos (Here's To You, Mrs. Schneiderman)
- Los ensayos (Pilot's Code)
- The Studio (The Oner)
Mejor dirección de una serie dramática
- Andor (Who Are You?)
- The Pitt (6:00 P.M.)
- The Pitt (7:00 A.M.)
- Separación (Chikhai Bardo)
- Separación (Cold Harbor)
- Slow Horses (Hello Goodbye)
- The White Lotus (Amor Fati)
Mejor guion en una serie dramática
- Andor (Welcome To The Rebellion)
- The Pitt (2:00 P.M.)
- The Pitt (7:00 A.M.)
- Separación (Cold Harbor)
- Slow Horses (Hello Goodbye)
- The White Lotus (Full-Moon Party)
Mejor guion en una serie de comedia
- Colegio Abbott (Back To School)
- Hacks (A Slippery Slope)
- Los ensayos (Pilot's Code)
- Somebody Somewhere (AGG)
- The Studio (The Promotion)
- Lo que hacemos en las sombras (The Finale)
Miniserie o serie antológica
- Adolescencia
- Black Mirror
- Dying for Sex
- Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
- El pingüino
Película para televisión
- Bridget Jones: Loca por él
- The Gorge
- Mountainhead
- Nonnas
- Rebel Ridge
Actriz protagonista de miniserie o película para televisión
- Cate Blanchett - Disclaimer
- Meghan Fahy - Sirenas
- Rashida Jones - Black Mirror
- Cristin Milioti - El pingüino
- Michelle Williams - Dying for sex
Actor protagonista de miniserie o película para televisión
- Colin Farrell - El pingüino
- Stephen Graham - Adolescencia
- Jake Gyllenhaal - Presunto inocente
- Brian Tyree Henry - Ladrones de drogas
- Cooper Koch - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
Actriz de reparto de miniserie o película para televisión
- Deirdre O'Connell - El pingüino
- Erin Doherty - Adolescencia
- Jenny Slate - Dying for Sex
- Chloë Sevigny - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
- Ruth Negga - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
- Christine Tremarco - Adolescencia
Actor de reparto de miniserie o película para televisión
- Javier Bardem - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
- Bill Camp - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
- Owen Cooper - Adolescencia
- Rob Delaney - Dying for Sex
- Peter Sarsgaard - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
- Ashley Walters - Adolescencia
Mejor dirección de una serie limitada o película para televisión
- Adolescencia
- Dying For Sex (It's Not That Serious)
- El pingüino (Cent'anni)
- El pingüino (A Great Or Little Thing)
- Sirenas (Exile)
- Zero Day
Mejor guion de una serie limitada o película para televisión
- Adolescencia
- Black Mirror (Common People)
- Dying For Sex (Good Value Diet Soda)
- El pingüino (A Great Or Little Thing)
- No digas nada (The People In The Dirt)
Mejor talk show
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live
- The Late Show con Stephen Colbert
Mejor programa de variedades con guion
- Last Week Tonight with John Oliver
- Saturday Night Live
Mejor reality de competición
- Traitors
- The Amazing Race
- RuPaul's Drag Race
- Top Chef
- Survivor