Los Premios Goya 2026 ya tienen fecha: serán en febrero con Barcelona como sede

Barcelona acogerá la 40.ª edición de los Premios Goya el próximo 28 de febrero de 2026 con una gala que tendrá lugar en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de la ciudad, a escasos metros del mar Mediterráneo.

Así se ha anunciado este viernes 5 de septiembre en un evento en el Palau de la Generalitat de Catalunya con el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite; el alcalde Jaume Collboni; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el vicepresidente de la institución, Rafael Portela.

"Han pasado cuatro décadas desde aquella primera gala, y 25 años desde que los Goya viajaron por primera vez a Barcelona, en el año 2000. Volver aquí, en esta fecha tan simbólica, es mucho más que un gesto. Es un reconocimiento profundo a una ciudad que respira cine", dijo Fernando Méndez-Leite, que insistió en que para la institución es "todo un honor" viajar a la capital catalana en el 40 aniversario de los premios.

Durante su intervención, destacó que Cataluña ha sido y es "imprescindible" para la cinematografía española. "No se puede contar nuestra historia sin sus guionistas, productores, directores, técnicos, actores y actrices, y sus escuelas", apuntó, subrayando la "indiscutible" presencia de profesionales de todas las ramas del sector en los Premios Goya a lo largo de su historia en un acto al que acudieron los intérpretes Laia Marull, Ángela Cervantes y Pol Monen o los cineastas José Corbacho, Kike Maíllo y Pol Rodríguez.

Además, en la cita barcelonesa se reconocerá con el premio honorífico al cineasta y guionista Gonzalo Suárez, cuya trayectoria está "ligada a la ciudad, escenario de docenas y docenas de películas del cine de todo el mundo".

Méndez-Leite quiso destacar que el síntoma más reciente del "gran momento" que vive el audiovisual catalán es que los tres largometrajes preseleccionados para representar a España en los Óscar cuentan con producción catalana: Romería, dirigida por Carla Simón; Sirat. Trance en el desierto, dirigida por Oliver Laxe; y Sorda, dirigida por Eva Libertad.

Evento de los Premios Goya 2026 en Barcelona | Laura Guerrero Ajuntament de Barcelona

Una celebración abierta a toda la ciudad

Durante el acto se avanzó que, en las semanas previas a la celebración de la 40.ª edición de los Premios Goya, la ciudad acogerá un amplio programa de actividades abiertas a la ciudadanía. Una exposición urbana protagonizada por ganadores y ganadoras catalanas y catalanas, un “paseo de la fama” con fotografías de gran formato de todos los galardonados catalanes de las 39 ediciones de los Goya; y proyecciones de películas nominadas con la presencia de sus protagonistas, que compartirán encuentros con el público serán parte de un amplio programa de actividades para que los ciudadanos y ciudadanos disfruten de la magia del cine antes de la celebración de la gala.

El programa incluirá también iniciativas sociales y educativas, como sesiones de cine dirigidas a niños, jóvenes y a colectivos en situación de vulnerabilidad, así como propuestas para acercar los Goya a las calles: desde Premios Goya gigantes que serán ubicados en diferentes puntos de la ciudad hasta un photocall en la sede del Ayuntamiento, en el que los ciudadanos y ciudadanas podrán fotografiarse con un Premio Goya. El público podrá, además, participar en encuentros especiales con el Goya de Honor, Gonzalo Suárez, y con el Goya Internacional.

El próximo 28 de febrero de 2026, más de un cuarto de siglo después, los Goya regresarán a Barcelona, que en el año 2000 acogió la ceremonia de entrega de estos premios. 26 años después, la Academia de Cine, que en los últimos años ha apostado por celebrar la gala en diferentes ciudades, viajará a Barcelona para entregar las estatuillas de la que será su 40.ª edición. Además de Madrid y Barcelona, los Premios Goya se han celebrado en Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025).