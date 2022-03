Premios Oscar 2022: a qué hora empieza la alfombra roja, cuándo es la gala y dónde verla

Te interesa Oscar 2022: la lista completa de nominados

La noche de los Oscar ya está aquí. Este domingo 27 de marzo la Academia de Cine de Hollywood entrega sus preciados galardones en una gala que en España veremos la madrugada del lunes 28 de marzo.

Tendremos que estar atentos, hay cuatro españoles nominados y parece que dos de ellos con bastantes posibilidades. La candidatura de Penélope Cruz y la de Alberto Mielgo suenan fuerte en las apuestas.

Para saber si lo consiguen o no habrá que pasar la noche despierto. La gala empieza pasada la media noche y probablemente el premio a Mejor película no llegue hasta pasadas las cinco de la mañana.

¿Quieres seguir la cita? Te contamos todos los detalles.

¿A qué hora empieza la alfombra roja de los Oscar 2022?

Antes de que empiece la gala, tendremos la oportunidad de disfrutar del desfile de famosos por la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Angeles. A las 00:30 horas, ya del lunes 28 de marzo, comenzará el paseo de las estrellas de cine invitadas a la ceremonia.

No estarán todos: la actriz Jessica Chastain, nominada y máxima favorita por Los ojos de Tammy Faye, ha anunciado que no paseará por la alfombra. Es su forma de llamar la atención sobre el trabajo de los profesionales del cine a los que la Academia ha decidido sacar fuera de la ceremonia para entregarles la estatuilla antes de su inicios. Son, por ejemplo, los responsables de maquillaje y peluquería.

"Se presta demasiada atención a los actores. Somos la cara visible, de alguna manera, porque cuando la gente va al cine nos ven. Mucha gente no comprende que es algo que va más allá del actor. Mira este increíble equipo de maquillaje. Tammy Faye pasa por tres décadas", aseguró la actriz en una reciente entrevista con Next Best Picture.

¿A qué hora es la gala y quién la presenta?

El paseo de estrellas por la alfombra roja se prolongará durante 90 minutos. Eso significa que la gala en sí arrancará a las 2:00 horas en España.

En Los Angeles, donde está el Teatro Dolby, el inicio será a las 15:00 horas del domingo 27 y en Nueva York, a las 20:00 horas.

La gala durará tres horas aproximadamente.

¿Quién presenta los Oscar 2022?

Tras tres años sin presentador, la 94ª edición de los premios Oscar vuelve a tener conductor, o, mejor dicho, conductoras.

Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes son las tres maestras de ceremonias de esta cita.

A ellas se unirán famosos como Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Zoë Kravitz, Anthony Hopkins, Lily James, Mila Kunis, Rami Malek, Lupita Nyong’o, Chris Rock, Uma Thurman, John Travolta, Halle Bailey, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson o Shawn Mendes, que se subirán al escenario para entregar alguno de los galardones.

¿Qué películas son las candidatas al Oscar a Mejor película?

Diez películas se ven las caras en esta edición de los Oscar por hacerse con el premio a Mejor largometraje. Dune y El poder del perro parten como favoritas con 10 y 12 nominaciones respectivamente.

El callejón de las almas perdidas

No mires arriba

Dune

Drive My Car

Belfast

Licorice

El poder del perro

West Side Story

El método Williams

CODA

👉 Consulta aquí la lista completa de nominados

¿Qué españoles están nominados y por qué trabajos?

La noche de los Oscar 2022 tiene aroma español. Cuatro cineastas patrios optan a la estatuilla en cuatro categorías diferentes.

Javier Bardem aspira a Mejor actor por Ser los Ricardo

aspira a Mejor actor por Penélope Cruz está nominada a Mejor actriz por Madres paralelas

está nominada a Mejor actriz por Alberto Iglesias es candidato a Mejor banda sonora por Madres paralelas

es candidato a Mejor banda sonora por Alberto Mielgo está nominado a Mejor cortometraje de animación por El limpiaparabrisas

¿Qué premios se darán fuera de la cámara?

La noche del 27 de marzo (28 de marzo en España) se entregarán 23 premios Oscar aunque no todos ante las cámaras. Con el fin de hacer la ceremonia más corta, hay ocho premios que se entregarán fuera de cámara antes de que empiece la gala.

Mejor montaje

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor diseño de producción

Mejor sonido

Mejor corto de ficción

Mejor corto de animación

Mejor corto documental

Mejor banda sonora

¿Dónde ver la gala de los Oscar 2022?

Si estás en España solo hay un sitio al que puedes ir para seguir la gala en directo. Movistar + emite tanto la alfombra roja como la ceremonia. La primera parte la emitirá en abierto para todos sus clientes mientras que para ver la otra será necesario estar abonado al canal Estrenos de Movistar.