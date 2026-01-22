Premios Oscar 2026: lista completa de nominaciones

Los Premios Oscar 2026 activan toda su maquinaria de cara a su 98ª edición, que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California) el próximo domingo 15 de marzo —en España, se podrá seguir durante la madrugada del lunes 16—. Dos meses antes de la gala, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos ha desvelado a todos los nominados.

España está de celebración, ya que Sirāt (Óliver Laxe) ha recibido dos nominaciones: Mejor película internacional y Mejor sonido. A nivel musical, Ariana Grande no ha conseguido aparecer en Mejor actriz de reparto por Wicked: Parte II, mientras el año pasado sí consiguió colarse en esta categoría por la primera parte del musical.

Las películas más nominadas son: Los pecadores (que, con 16 nominaciones, supera el récord histórico), Una batalla tras otra (13), Frankenstein (9), Valor sentimental (9), Marty Supreme (9) y Hamnet (8).

Según las predicciones de Variety, Los pecadores (Ryan Coogler) es la favorita para llevarse el premio a Mejor película, mientras Paul Thomas Anderson tiene muchas papeletas para ganar el Oscar a Mejor director por Una batalla tras otra. En Mejor actor, Ethan Hawke se sitúa por encima de Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio. Y en Mejor actriz, Jessie Buckley tiene más opciones que Emma Stone o Renate Reinsve.

Sin embargo, habrá que esperar para descubrir si estos presagios se vuelven realidad. De momento, presentamos a continuación el listado completo con todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026:

Mejor película

Bugonia

F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor director

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Joachim Trier, por Valor sentimental

Ryan Coogler, por Los pecadores

Mejor actriz principal

Jessie Buckley, por Hamnet

Rose Byrne, por Si tuviera piernas te daría una patada

Kate Hudson, por Song Song Blue

Renate Reinsve, por Valor sentimental

Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor principal

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B. Jordan, por Los pecadores

Wagner Moura, por El agente secreto

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, por Weapons

Wunmi Mosaku, por Los pecadores

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, por Una batalla tras de otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Delroy Lindo, por Los pecadores

Sean Penn, por Una batalla tras de otra

Stellan Skarsgard, por Valor sentimental

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Los pecadores

Mejor película internacional

El agente secreto

Un simple accidente

Sirāt

Valor sentimental

La voz de Hind

Mejor película de animación

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor montaje

F1: La película

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla detrás de otra

Sueños de trenes

Mejor sonido

F1: La película

Frankenstein

Una batalla detrás de otra

Los pecadores

Sirāt

Mejor banda sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor canción original

Dear Me , de Diane Warren: Relentless

, de Golden , de Las guerreras k-pop

, de I Lied To You , de Los pecadores

, de Sweet Dreams , de Viva Verdi!

, de Train Dreams, de Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Kokuho

Los pecadores

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Jurassic World: El renacer

Laberinto en llamas

Los pecadores

Mejor corto de ficción

Burcher's Stain

A Friend of Dorothy

El drama de época de Jane Austen

The Singers

Dos personas intercambiando saliva

Mejor corto de animación

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Perls

Plan de jubilación

The Three Sisters

Mejor corto documental