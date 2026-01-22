Premios Oscar 2026: lista completa de nominaciones
Los Premios Oscar han desvelado todas las nominaciones para su 98ª edición, cuya gala se celebrará el próximo domingo 15 de marzo.
Los Premios Oscar 2026 activan toda su maquinaria de cara a su 98ª edición, que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California) el próximo domingo 15 de marzo —en España, se podrá seguir durante la madrugada del lunes 16—. Dos meses antes de la gala, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos ha desvelado a todos los nominados.
España está de celebración, ya que Sirāt (Óliver Laxe) ha recibido dos nominaciones: Mejor película internacional y Mejor sonido. A nivel musical, Ariana Grande no ha conseguido aparecer en Mejor actriz de reparto por Wicked: Parte II, mientras el año pasado sí consiguió colarse en esta categoría por la primera parte del musical.
Las películas más nominadas son: Los pecadores (que, con 16 nominaciones, supera el récord histórico), Una batalla tras otra (13), Frankenstein (9), Valor sentimental (9), Marty Supreme (9) y Hamnet (8).
Según las predicciones de Variety, Los pecadores (Ryan Coogler) es la favorita para llevarse el premio a Mejor película, mientras Paul Thomas Anderson tiene muchas papeletas para ganar el Oscar a Mejor director por Una batalla tras otra. En Mejor actor, Ethan Hawke se sitúa por encima de Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio. Y en Mejor actriz, Jessie Buckley tiene más opciones que Emma Stone o Renate Reinsve.
Sin embargo, habrá que esperar para descubrir si estos presagios se vuelven realidad. De momento, presentamos a continuación el listado completo con todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026:
Mejor película
- Bugonia
- F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor director
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Joachim Trier, por Valor sentimental
- Ryan Coogler, por Los pecadores
Mejor actriz principal
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Rose Byrne, por Si tuviera piernas te daría una patada
- Kate Hudson, por Song Song Blue
- Renate Reinsve, por Valor sentimental
- Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor principal
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B. Jordan, por Los pecadores
- Wagner Moura, por El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, por Weapons
- Wunmi Mosaku, por Los pecadores
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, por Una batalla tras de otra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Delroy Lindo, por Los pecadores
- Sean Penn, por Una batalla tras de otra
- Stellan Skarsgard, por Valor sentimental
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Los pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Un simple accidente
- Sirāt
- Valor sentimental
- La voz de Hind
Mejor película de animación
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor montaje
- F1: La película
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor guion original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla detrás de otra
- Sueños de trenes
Mejor sonido
- F1: La película
- Frankenstein
- Una batalla detrás de otra
- Los pecadores
- Sirāt
Mejor banda sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor canción original
- Dear Me, de Diane Warren: Relentless
- Golden, de Las guerreras k-pop
- I Lied To You, de Los pecadores
- Sweet Dreams, de Viva Verdi!
- Train Dreams, de Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Jurassic World: El renacer
- Laberinto en llamas
- Los pecadores
Mejor corto de ficción
- Burcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- El drama de época de Jane Austen
- The Singers
- Dos personas intercambiando saliva
Mejor corto de animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Perls
- Plan de jubilación
- The Three Sisters
Mejor corto documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness