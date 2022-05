Primera imagen de Miguel Ángel Muñoz como Julio Iglesias en la serie sobre Miguel Bosé

Miguel Ángel Muñoz ha sido el presentador de la gala de los Premios Platino, donde ha aparecido con un bronceado digno de haber pasado una buena temporada en Miami. Sin embargo, este tono de piel se debe a unas sesiones de rayos UVA para conseguir el bronceado de Julio Iglesias, a quién interpreta en su época de joven en la serie que narrará la vida de Miguel Bosé.

"Esta es la razón del moreno, que hasta ahora no lo podía decir", ha explicado Miguel a la prensa. Sobre este papel, ha reconocido que es el más divertido que ha hecho en su vida y del que ya podemos ver la primera imagen gracias a The You Rock Talent, la agencia de representación del actor.

Los periodistas presentes en los Premios Platino, han querido saber si había tenido la oportunidad de hablar con el propio Iglesias de este nuevo proyecto: "No he hablado ahora con él. A Julio lo conocí hace años, tuve el placer de compartir escenario con él. La Reina Doña Sofía organizó un concierto en la cubierta del Leganés para su fundación de Alzheimer y allí cantaban diferentes artistas, la mayoría veteranos, y había un artista joven que era yo".

"Ahí le conocí, nos hicimos una foto, charlamos y es un tipo tremendamente carismático, muy buen compañero, y ha sido un gustazo poder informarme tanto sobre su vida para poder interpretarle", ha añadido.

Por otro lado, Miguel ha explicado que todo el elenco que aparece en la serie interpretando a otras personas conocidas, no se ha buscado la caracterización ni un gran parecido físico —a excepción de José Pastor, que sí se parece a Miguel Bosé—. Sin embargo, había una cosa que sí buscaban para interpretar a Julio Iglesias: "En mi caso había que tener el carisma y la energía de Julio, por eso a nivel de gestos eso sí que está".