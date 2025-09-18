Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk: la historia de la polémica suspensión de su programa

Este miércoles 17 de septiembre, la cadena ABC —propiedad de Disney— anunció la suspensión indefinida del programa de entrevistas nocturnas Jimmy Kimmel Live!, emitido a medianoche durante 21 temporadas. La decisión llega menos de tres días después del comentario de Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk, el activista cercano a Trump asesinado en Estados Unidos.

El origen de la cancelación está en Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) nombrado por Trump, quien criticó con dureza al creador del programa en un pódcast el miércoles y pidió su despido: "Puede ser por las buenas o por las malas", dijo.

Jimmy Kimmel: "Hemos tocado fondo durante el fin de semana con la pandilla MAGA..."

Como solución a la programación televisiva, el conglomerado de medios Sinclair emitirá en su lugar un tributo a Kirk en sus estaciones afiliadas a ABC, según informa Variety. Además, la compañía solicita a Kimmel unas disculpas y una donación personal a la familia del fallecido, así como otra aportación económica a Turning Point USA, la organización fundada por el activista partidario de Donald Trump.

Las palabras de Jimmy Kimmel sobre Kirk

Jimmy Kimmel dio unas polémicas declaraciones sobre la reacción de algunos simpatizantes de Trump a la noticia de que el presento asesino de Kirk, el joven de 22 años Tyler Robinson, viene de un hogar "mormón, republicano y amante de las armas", según destaca El País.

"Hemos tocado fondo durante el fin de semana con la pandilla MAGA [Make America Great Again, en castellano: "Volvamos a hacer grande a Estados Unidos"] intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos", expresó Kimmel la noche anterior a que, el martes 16 de septiembre, las autoridades dieran pruebas sobre la conexión de Robinson con su "odio" a las proclamas de Kirk.

Las reacciones a Jimmy Kimmel

"Las declaraciones del Sr. Kimmel fueron inapropiadas y profundamente insensibles en un momento crítico para nuestro país", dijo Jason Smith, vicepresidente de Sinclair. "Creemos que las emisoras tienen la responsabilidad de educar y promover un diálogo respetuoso y constructivo en nuestras comunidades", añadió.

También Donald Trump se ha pronunciado al respecto en la red social Truth Social: "El programa de Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está cancelado; felicidades a ABC por finalmente tener coraje", dijo, añadiendo que el presentador "no tiene ni un ápice de talento". Además, el presidente estadounidense ha pedido el cierre de los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyer: "Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Háganlo, NBC!", escribió.