¿Por qué no está Dani Mateo en Zapeando y presenta Lorena Castell?

Lorena Castell, de 41 años, ha tomado el relevo del presentador de Zapeando, Dani Mateo, de 43 años.

Aunque temporalmente, la presentadora de radio y de televisión ha ocupado la mismísima silla del presentador de Zapeando para ponerse al mando de este formato televisivo y acompañar a su maravilloso equipo de colaboradores que serán sus cuatro mosqueteros durante el mes de agosto.

Ahora bien, ¿dónde está Dani Mateo?

Dani Mateo se despide de los zapeadores

Dani Mateo se ha despedido este viernes 29 de julio de su equipo de colaboradores hasta septiembre y lo ha hecho de una manera muy original. Por supuesto, digna de una personalidad como la suya.

El presentador decía adiós antes de irse de vacaciones con mucha emotividad y, como no, alguna que otra dosis de humor. "Me voy porque me están esperando en casa y esa piscina pide cuerpo", aseguraba.

"Hasta aquí he llegado", trataba de decir mientras se desencadenaba una guerra de bolas de papel, que sus compañeros le tiraban a modo de despedida. "Adiós amigos. Pasad muy buen agosto", concluía, levantándose de la mesa e iniciando un divertido baile.

Por lo tanto, ahora es Lorena Castell la encargada de coger el timón y dirigir este barco que, lejos de hundirse, se mantendrá más fuerte que nunca este agosto lleno de sorpresas, momentos inolvidables y sobre todo, muchas, muchas risas.

Lorena Castell se cae de la silla: el resbalón

Aunque no es raro que Lorena presente Zapeando cuando su compañero está ausente, hay un detalle que diferencia esta vez de todas las demás y que no había explicado hasta ahora. Como Dani Mateo es muy alto en comparación con la presentadora, Castell necesita algo parecido a un cojín elevador en la silla para que se le vea perfectamente ante las cámaras de televisión. "Es muy difícil sentarse aquí si uno mide 1,60", lamentaba.

No obstante, y de manera inesperada, este cojín ha provocado que la presentadora se resbalase en pleno directo, lo que ha desatado las risas por parte de sus compañeros y probablemente, de todos los espectadores desde el sofá de casa.