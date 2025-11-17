¿Qué está pasando entre Ariana Grande y Cynthia Erivo en la promoción de la segunda parte de 'Wicked'?

La relación de Cynthia Erivo y Ariana Grande está en el punto de mira. Las actrices se convirtieron con el estreno de la primera parte de Wicked en un dúo carismático y tierno, en el que se respiraba admiración mutua. Pero desde hace unos días las redes sociales se han llenado de críticas hacia el tipo de vínculo entre las artistas.

La saga cinematográfica Wicked ha generado un gran séquito de fans de los musicales que tienen a Ariana Grande y Cynthia Arivo en lo más alto. Por ello, la promo de la segunda parte, Wicked: for good, está ocupando todos los espacios.

Hasta ahora las actrices se mostraban muy cariñosas la una con la otra en público, y se apoyaban en cada evento e intervención. Pero estos días los que siguen de cerca esta historia señalan que hay un comportamiento algo tóxico entre ambas.

Todo comenzó con el incidente que sufrió la autora de Eternal Sunshine en la promo que tuvo lugar en Singapur el pasado 13 de noviembre. Allí, quien encarna a la Bruja Buena del Sur fue asaltada por un espontáneo en la alfombra roja que se saltó a la seguridad para abrazarla.

Casi instintivamente, Erivo fue rápidamente y apartó al fan, abrazando con una actitud muy maternal y protectora a su compañera de rodaje. Ahora ya se conoce que el hombre que saltó la valla ha sido condenado a nueve días de cárcel.

Esa imagen de la actriz protegiendo a la cantante fue de lo más comentada. Y entre risas también se colaron comentarios de preocupación por las dinámicas que llevaban la una con la otra.

El collar de la indignación

También en la promoción de la superproducción, unas imágenes durante una entrevista a ambas alarmaron por completo en redes sociales. En ellas, Ariana Grande está hablando, y mientras lo hace Cynthia Erivo le recoloca el collar, que ya estaba bien puesto en un primer momento. Esto distrae ligeramente la atención de la estrella del pop, quien sigue con su intervención sin perder de vista el gesto de su compañera y mostrándose ligeramente incómoda.

"El comportamiento de Cynthia Erivo hacia Ariana Grande en todo momento no es nada normal, es excesivo, enfermizo, obsesivo, me da angustia y hasta miedo", comparte @AdianezAlarcon en X. "Un collar que evidentemente no necesitaba ser acomodado porque estaba perfectamente en su lugar. Yo creo que tiene una obsesión por Ariana", señala, por su parte, @Sacnite0.

El siguiente gesto que no ha pasado desapercibido de Cynthia a Ariana ha sido en otra rueda de prensa, en la que el presentador, a modo de broma intensa, mientras se ríe le sacude el brazo velozmente a la autora de God is a Woman. Y en mitad de este 'zarandeo', quien interpreta a la Bruja Mala del Oeste detiene el movimiento y le coge el brazo a su compañera, muy protectora y cariñosa.

Por supuesto, los comentarios no tardaron en llegar, señalando que es excesiva la sobreprotección a Ariana Grande. "Lo perturbador que me parece que Ariana esté todo el tiempo actuando como una nenita asustada y la otra rara tratándola como un infante", ha señalado @hailstonezzz en X.

Las teorías circulan velozmente por redes sociales, y muchos usuarios han recopilado todos esos detalles que reflejarían una relación algo incómoda en público entre las dos actrices, con roles opuestos y muy marcados.

De momento, ninguna de las protagonistas se ha pronunciado al respecto, y siguen manteniendo que tienen una muy buena relación tras la saga Wicked.