Por qué no estuvo Jonathan Bailey en el concierto 'Wicked: One Wonderful Night'

Jonathan Bailey fue el gran ausente en el concierto Wicked: One Wonderful Night, emitido este jueves 6 de noviembre en la NBC con Ariana Grande y Cynthia Erivo como grandes protagonistas.

El protagonista de película, también conocido por su papel en Los Bridgerton, faltó a la cita y sus compañeros Ethan Slater y Bowen Yang fueron quienes se subieron al escenario para interpretar Dancing Through Life, la canción que interpretar en Wicked y que se considera uno de los números más impresionantes de la película.

¿Por qué falto Jonathan Bailey al concierto?

La ausencia de Jonathan Bailey llega solo unos días después de que el actor fuese elegido el hombre vivo más sexy del planeta por a revista People y de ahí que su ausencia fuese aún más acusada.

En realidad se sabía de mucho antes —en septiembre ya se había anunciado— pero ahora interesan los motivos de por qué no pudo unirse al resto de sus compañeros de reparto.

Todo se debió una cuestión de agenda, señala Variety. “Hicieron todo lo posible para que pudiera asistir”, contó el coreógrafo Christopher Scott a estas publicación. “Queríamos rendir homenaje a Jonathan, rendir homenaje al espectáculo y ofrecer a los fans algo nuevo y divertido”, apunta sobre la divertida versión que hicieron de Dancing Through Life sus compañeros Ethan Slater y Bowen Yang, que compitieron sobre el escenario para convertirse en sustituto del Príncipe Fiyero.