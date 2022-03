¿Qué Oscar tiene Penélope Cruz y cuántas veces ha estado nominada?

Ha ocurrido muy pocas veces a lo largo de la historia. Que un matrimonio esté nominado por partida doble en la misma edición de los Premios Oscar es más que una coincidencia. Es un síntoma de que ambos se encuentran en uno de los mejores momentos de su carrera interpretativa. Penélope Cruz y Javier Bardem podrían llevarse su segundo premio Oscar este domingo.

Penélope Cruz opta al Premio Oscar a Mejor Actriz por su trabajo en Madres Paralelas, film de Pedro Álmodóvar. Comparte nominación con Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija oscura), Kristen Stewart (Spencer) y Nicole Kidman (Ser los Ricardo).

En Madres Paralelas, la actriz interpreta a una madre soltera que quiere abrir la fosa común en la que enterraron a su familia durante la Guerra Civil. Este papel ya le ha llevado a ganar la Copa Voldi en el Festival de Venecia y el premio a mejor actriz de la Asociación de Críticos de Los Ángeles.

Qué Oscar tiene Penélope Cruz y cuándo lo ganó

La actriz madrileña se llevó el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la película Vicky Cristina Barcelona. Fue en el año 2009 y en el film de Woody Allen interpretaba a María Elena, una joven neurótica y conflictiva que no soporta la nueva vida de su expareja, Juan Antonio (interpretado por Javier Bardem).

Nerviosa y emocionada, Penélope se subía el escenario para el habitual discurso, donde no faltaron los agradecimientos al director de la película, Woody Allen, y el productor, Harvey Weinstein, sobre el que todavía no había caído el peso de la ley por sus abusos sexuales a numerosas actrices.

"¿Alguna vez se ha desmayado alguien aquí arriba? Porque podría ser la primera. Muchas gracias a la Academia, quiero compartir este premio con mis compañeras de nominación y con el conjunto de intérpretes con los que he tenido el privilegio de trabajar en esta película", dijo en su discurso.

"Quiero dedicarle esto a mis padres y a mis hermanos y a todo el mundo que me apoyó desde el principio, sabéis quiénes sois y os doy las gracias de corazón. Yo crecí en un lugar llamado Alcobendas, donde esto no era un sueño muy realista. Todas las noches de los Oscar me quedaba despierta para ver la ceremonia", recordó.

Cuántas veces ha estado nominada

Este 2022 Penélope Cruz ha recibido su cuarta nominación al Premio Oscar por Madres Paralelas. Antes lo había estado por Vicky Cristina Barcelona (2009), Nine (2010) y Volver (2007).