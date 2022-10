Rodolfo Sancho y Amaia Salamanca son dos de los protagonistas de La piel del tambor, la película basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte de la que estuvieron hablando este lunes en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM. Los dos actores contaron numerosos detalles en su entrevista, como que el novelista define esta cinta como la mejor adaptación de una de sus obras o que la película se rodó íntegramente en inglés.

"Hubo un casting previo con el director para ver si podíamos comunicarnos bien en inglés", contó Amaia Salamanca, que maneja este idioma desde que era adolescente porque estudió en EEUU. "Tuve un pavo horroroso. Me llevaba fatal con mis padres y con 14 años me fui a Estados Unidos porque no quería estar en mi casa. Eso me ayudó a valorar a mi familia y a darme cuenta de la suerte que tenía", contó anteriormente en una entrevista con Jesús Calleja.

¿Por qué 'La piel del tambor' se rodó en inglés?

Lo curioso de esta historia es que La piel del tambor es una coproducción de España, Colombia e Italia. Ni rastro de inglés. ¿Por qué entonces se rodó en este idioma?

Su director, el colombiano Sergio Dow, tomó esta decisión. Rodar en inglés es una forma de mostrar que "actores que hablan en español de la más alta categoría pueden actuar hoy en cualquier idioma", dijo a El Independiente,

"Puede que a nosotros nos parezca raro porque estamos en España, pero creo que eso son un poco las trabas que nos ponemos nosotros mismos en realidad", aseguró en el mismo encuentro Amaia Salamanca, que insiste que ésta es una forma de "enseñar esto de una manera más internacional a todo el mundo".

No son las voces de Rodolfo Sancho ni de Amaia Salamanca

Rodolfo Sancho y Amaia Salamanca rodaron la película en inglés pero las voces que se escuchan en la película no son las suyas. Lo puedes comprobar al escuchar el tráiler en versión original de The Man from Rome, título en inglés de la película.

¿Por qué este cambio? ¿Por qué rodaron la película en inglés para que luego la voz sea de unos actores de doblaje? Amaia Salamanca y Rodolfo Sancho lo explicaron en Cuerpos especiales.

"A los demás actores, a los internacionales, los van a doblar actores profesionales que se dedican a esto y al final tienen una técnica que no es la nuestra, iba a quedar descompensado con lo que hiciéramos nosotros", contó la actriz sobre la decisión no rodarse a ellos mismos.

Amaia Salamanca y Rodolfo Sancho no son actores de doblaje y no manejan la técnica pero reconocen que ver el resultado les resulta extraño. En palabras de Rodolfo Sancho: "Es muy raro escucharse con otra voz".

¿De qué va la película 'La piel del tambor'?

La película se desarrolla a mediados de los 90 entre Ciudad del Vaticano y Sevilla.

La cinta, que combina misterio, thriller y amor, empieza con un mensaje que deja un hacker en el ordenador personal del Papa. En él asegura que la Iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas mata para defenderse. El mensaje lleva al Pontífice a ordenar que se investigue el asunto. Lo hará el sacerdote Quart (Richard Armitage), poseedor de una larga experiencia en los asuntos oscuros del Vaticano.

Mientras, en Sevilla, Macarena Bruner (Amaia Salamanca) escandaliza a la ciudad con sus amores inapropiados con un bailaor flamenco, a la vez que lidera un grupo que se resiste a dejar demoler la Iglesia.