Qué son los Premios Feroz y cuándo empezaron a celebrarse

Los Premios Feroz son los Globos de Oro españoles. Con ellos, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) entrega sus galardones a lo mejor de la industria audiovisual, tanto en cine como en televisión.

Un año después de su fundación, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) creó en 2014 los Premios Feroz para reconocer anualmente lo mejor del cine nacional, aunque a partir de su cuarta edición decidieron incorporar también las series de televisión para convertirse en los Globos de Oro españoles.

Mientras la ceremonia estadounidense corre a cargo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la española está organizada por la asociación presidida por María Guerra. AICE la forman "más de 250 periodistas y críticos dedicados a informar sobre la creación audiovisual en distintos medios (televisión, radio, prensa e Internet)", según su página web.

Los Premios Feroz, por tanto, los otorgan profesionales de la información, mientras que los Premios Goya los deciden los profesionales cinematográficos que están registrados como miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Por su parte, los Premios Forqué son los galardones de los productores, ya que están organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).

Entre las categorías de los Premios Feroz, destaca la distinción entre películas y series de drama y de comedia. Además, llaman la atención nominaciones inexistentes en otras entregas de premios, como las de Mejor tráiler o Mejor cartel. También existen dos categorías especiales para reconocer obras más arriesgadas: se trata del Premio Feroz Arrebato de no Ficción y de Ficción.

Las películas más premiadas en los Feroz

Desde la primera edición de 2014, dos películas han cosechado un total de seis premios, consiguiendo el récord histórico de los Feroz:

La novia (Paula Ortiz, 2015)

(Paula Ortiz, 2015) Dolor y gloria (Pedro Almodóvar, 2020)

También cabe destacar a las tres películas que cosecharon cinco premios: