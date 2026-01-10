¿Qué tiempo ha hecho Willy Bárcenas en la apnea? Así ha sido su prueba en 'El Desafío 6'

El espíritu de superación de Willy Bárcenas en la apnea y la frustración de María José Campanario | antena3.com

El Desafío 6 ha puesto a circular su maquinaria este viernes 9 de enero con pruebas de vértigo como la coreografía aérea de Eva Soriano, la flamante presentadora de Cuerpos especiales. Sin embargo, el momento más tenso del programa ha llegado al final, con la apnea de Willy Bárcenas.

El vocalista de Taburete ha sido el primero de los ocho concursantes en enfrentarse al reto más temido de El Desafío y, a pesar de la dificultad, ha salido más que airoso. "Me voy a acordar toda la vida de esto", ha dicho al salir de la pecera. "Estoy muy contento y orgulloso. He superado de largo lo mejor que he hecho en los entrenamientos, donde había hecho 3:30 como máximo".

Al final, Willy Bárcenas se ha llevado la victoria con un pleno de 10, por lo que ha sumado 30 puntos con su primera prueba. "Eres un serio candidato a ganar El Desafío", ha dicho Juan del Val.

El cantante ha querido otorgarle los 12.000 euros del premio a CRIS Contra el Cáncer. "Todos tenemos casos cercanos afectados por esta enfermedad. Todo lo que se pueda investigar y desarrollar para mejorar los tratamientos y la cura... pues para ellos van", ha dicho.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Top 10 tiempos de apnea en 'El Desafío'

1. Rosa López - 4:40 minutos - El Desafío 3

2. Jorge Sanz - 4:37 - El Desafío 1

3. Manuel Díaz 'El Cordobés' - 4:30 - El Desafío 5

4. Gemma Mengual - 4:24 - El Desafío 1

5. Omar Montes - 4:23 - El Desafío 2

6. Jorge Blanco - 4:13 - El Desafío 3

7. Mariló Montero - 4:08 - El Desafío 3

8. Pablo Puyol - 4:02 - El Desafío 1

9. Feliciano López - 4:01 - El Desafío 5

10. Willy Bárcenas - 4:01 - El Desafío 6

Clasificación de la Gala 1 de 'El Desafío 6'