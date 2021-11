Quién es Daniel Brühl: su primera película como director, su mujer, su hijo, su bar en Berlín y sus confesiones como hipocondríaco

El actor Daniel Brühl se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del cine. A los 43 años cuenta con un premio del Sindicato de actores de Hollywood por Malditos bastardos, otro dos premios a Mejor actor europeo por Laberinto de sexo y muerte y Good Bye, Lenin!, más de cuarenta películas, y la confianza de directores como Quentin Tarantino, Michael Winterbottom o Ron Howard.

Ahora, el actor nacido en Barcelona dirige su primer largometraje, La puerta de al lado, del que también es protagonista. En la película narra el enfrentamiento entre dos actores que se presentan a una audición para una película. Precisamente, el pasado viernes 12 de noviembre, el actor y director recibió en el Festival de Sevilla el premio Ciudad de Sevilla por esta película que ha tardado más de diez años en poder hacer.

Daniel Brühl, un español en Berlín

Daniel Brühl presenta la película en España, pero la residencia habitual de este catalán es Berlín. En la capital alemana vive junto a su mujer, la psicóloga Felicitas Rombold, y su hijo.

Además en Berlín tiene un bar de tapas, donde saca su faceta de empresario y restaurador.

En el bar Raval, que se encuentra en el popular barrio de Kreuzberg, cura la nostalgia. Porque Raval, que lleva el nombre del conocido barrio de Barcelona, es un bar de tapas con gran variedad de platos.

“Me siento orgulloso de la riqueza española. Queremos que los alemanes aprendan que en nuestro país no solo hay jamón serrano y croquetas”, contó en una entrevista en El País en 2018 al hablar del local, decorado con grafitis típicamente alemanes pero en el que sirven platos como pulpo a la gallega, patatas bravas y pimientos de Padrón.

La morriña la cura también animando al Barça, del que es gran aficionado. El actor, de padre española y padre catalán, Brühl, es también políglota. Habla alemán, alemán, inglés, portugués, francés y castellano.

Su mujer, Felicitas Rombold, y su hijo, Anton Hanno

Discreto en su vida privada, Daniel Brühl no esconde su amor por su mujer, la psicóloga Felicitas Rombold, con quien ha paseado en numerosas ocasiones por una alfombra roja.

Felicitas Rombold y Daniel Brühl, en 2016 // Getty Images

Daniel Brühl y Felicitas Rombold son pareja desde 2010. Se conocieron en un bar de Berlín. “Me hace muy feliz que no sea modelo, ni actriz, ni cantante”, contó sobre ella en una entrevista publicada en 2013 en El País. Ya entonces manifestó su deseo de formar una familia, aunque no le gustaría ser padre de actores. "Lo mío ha salido bien, pero me ha costado mucho. A los dieciocho, que hagan lo que quieran".

Tres años después de esa entrevista, en diciembre de 2016, el actor dio la bienvenida a su por ahora único hijo, Anton Hanno.

"Un hipocondríaco de cuidado"

Las confesiones personales de Daniel Brühl no son habituales pero el actor no tiene problemas en reconocer que es hipocondríaco desde pequeño.

En el verano de 2011, cuando ya tenía 33 años, sintió pánico por la llamada "crisis del pepino". “Cuando leo algo sobre alguna enfermedad en internet, automáticamente la padezco. El caso extremo fue el verano pasado, cuando el pepino español estaba bajo sospecha de haber causado un brote infeccioso de E.coli. Sentí pánico durante semanas y cada vez que iba al lavabo pensaba ‘ya está, ya tengo E.coli'”, explicó en una entrevista con el diario berlinés B.Z.

Su novia es una aliada en su aliada en este tratamiento. "Me entran ataques de pánico y estoy seguro de que tengo tal o cual enfermedad", explicó en El País. "He visto a médicos por las razones más absurdas. Como ella es psicóloga sabe que es algo patológico. Ella me psicoanaliza. He mejorado un poco. Mi profesión me ha ayudado a enfrentarme a grandes miedos".