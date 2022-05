Quién es Elizabeth Gutiérrez, la mujer más importante de la vida de William Levy

Te interesa Cómo era William Levy en 2002 cuando empezó en televisión

William Levy se ha convertido en una de las estrellas de la telenovela del momento gracias al remake de Café con aroma de mujer, donde da vida a Sebastián Vallejo. Un éxito que está sobrellevando con un momento no tan dulce en su vida personal, ya que en enero anunció su separación de Elizabeth Gutiérrez.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez empezaron su relación a finales de 2002, cuando se conocieron en el set de Protagonistas de novela. En poco tiempo, se convirtieron en un de las parejas más queridas por parte de la audiencia y en 2006 llegó el primer hijo, Christian Alexander. Con 16 años, Christopher guarda un gran parecido físico con su padre. Además, es un gran amante del deporte y desde pequeño juega al béisbol de forma habitual.

La pequeña de la familia es Kailey Alexandra, que nación en 2010. En este caso, la benjamina guarda más parecido con su madre Elizabeth, aunque es el ojito derecho del actor, tal como puede verse en sus publicaciones en redes sociales.

Quién es Elizabeth Gutiérrez, la mujer de William Levy durante 20 años

Elizabeth Gutiérrez, de 43 años, es una actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana. Inició su trayectoria profesional en el mundo del espectáculo en el reality show Protagonistas de novela, donde conoció a William.

Más tarde, debutó como actriz en la telenovela Olvidarte jamás, en 2005, a la que le siguieron otros títulos como Acorralada, Amor comprado, El rostro de Analía, Corazón salvaje o la más reciente Milagros de Navidad.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez: un amor intermitente

A pesar de haber estado casi 20 años juntos, la relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha tenido algún que otro altibajo. En 2008, el actor cubano anunció que había roto con la madre de, por aquel entonces, su único hijo.

"Son cuestiones en las que no quiero entrar en detalles, hay momentos en la vida en los que uno necesita analizar las cosas. Ahora ya no estamos juntos, yo la quiero muchísimo, la adoro, pero en la vida hay momentos para todo", explicó en su momento a TVyNovelas. Sin embargo, la pareja se reconcilió y dos años después nació su hija Kailey Alexandra.

Pero la estabilidad no duró mucho tiempo y en 2011 fue Elizabeth la que se pronunció sobre una nueva ruptura: "Quiero hacer público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión".

De nuevo, la pareja volvió a unirse en 2014. El propio actor habló de esta nueva relación en unas declaraciones para People en Español: "Cualquier decisión que tomamos como pareja es entre nosotros. Solo pido respeto por ella y por mis hijos".

Desde entonces, parecía que las cosas se habían calmado entre ambos y que por fin habían encontrado esa estabilidad que tanto ansiaban para sacar su relación adelante, pese a los constantes rumores de infidelidad por parte del cubano.

A principios de año, él mismo volvió a comunicar que habían roto con un mensaje en redes sociales que posteriormente eliminó. Sin embargo, se trata de una ruptura totalmente pacífica, tal como han demostrado apareciendo toda la familia al completo en el 12 cumpleaños de la pequeña Kailey.

Elizabeth pide respeto para William Levy

Esta celebración llegaba dos semanas después de que la propia Elizabeth publicase una foto de la familia al completo en su cuenta de Instagram pidiendo respecto hacia sus hijos y su expareja. "William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres", explicaba la actriz en un extenso mensaje.

"Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos", continuó explicando, dejando entrever que continúan viviendo bajo el mismo techo, y añadió: "No hay culpable en esta situación. No me alegro de ataques a su persona. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante".

"No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque. Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado. Nuestra verdad cómo pareja", concluyó.