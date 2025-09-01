¿Quién estrena 'El Hormiguero' en su nueva temporada? Estos son los invitados

¡El Hormiguero comienza su 20º temporada!

El programa presentado por Pablo Motos está de celebración: lleva 20 años en televisión y llega este 1 de septiembre para celebrarlo por todo lo alto.

Para arrancar el curso como es debido, el espacio de Trancas y Barrancas dan paso al curso con invitados de lo más diversos y variados. ¡Te los contamos!

Lunes 1 - Bertín Osborne y Sergio Ramos

Los primeros invitados de la 20º temporada de El Hormiguero son Bertín Osborne y Sergio Ramos. Presentador y futbolistas son muy amigos del programa, al que llegan una vez más para divertirse y contar alguna primicia.

De hecho, cabe recordar que Sergio Ramos acaba de estrenar su primera canción en solitario, Cibeles, una dedicatoria a su larga época en el Real Madrid.

Martes 2 - Joaquín Sánchez y Susana Saborido

Una de las parejas más famosas de la televisión llega para revolucionar la pequeña pantalla, y juntos hablarán del programa Emparejados, donde se convierten en protagonistas de este divertido formato para entrevistar a parejas y robar así su compatibilidad.

Miércoles 3 - Arturo Pérez-Reverte

El escritor vuelve con el capitán Alatriste, y de ello hablará junto a Pablo Motos. La saga literaria regresa con una octava entrega, Misión en París.

Jueves 4 - Ester Expósito

La actriz es la encargada de cerrar la semana en El Hormiguero para hablar de su nueva película, El talento, una adaptación de la novela La señorita Elsa, una mujer que tendrá que elegir entre su carrera musical y su dignidad.