¿Quién ha ganado el quinto programa de 'El Desafío'?

Ya está aquí el ecuador de El Desafío y ahora Jesulín de Ubrique, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, Juan Betancourt, El Monaguillo, Lorena Castell, Norma Duval y María Pombo volverán a enfrentarse un día más en el nuevo programa de Antena 3.

Estos ocho intrépidos concursantes deberán hacer frente a algunos de los retos más extremos de la televisión y así demostrar que tienen lo que hay que tener para acabar ganando el concurso de desafíos.

Norma Duval y Raquel Sánchez Silva, las mejores de la noche

El quinto programa de este 8 de abril ha dejado grandes sorpresas y momentos de tensión extrema para algunos de los concursantes, que no lo han pasado nada bien con sus respectivas pruebas.

La sorpresa de Boris Izaguirre, además, ha despertado grandes risas entre los concursantes, que han visto cómo el presentador daba rienda suelta a su 'sex appeal' y su lado más performer para subirse al escenario a montar su propio musical.

Por su parte, Raquel Sánchez Silva ha sorprendido al público presente con una espectacular actuación a gravedad extrema. Surcando los cielos del plató gracias a las gomas bungee, la presentadora de televisión ha dejado un baile para el recuerdo, a pesar de la dificultad de la prueba y del dolor al que ha tenido que hacer frente.

Pero si alguien ha destacado por encima del resto esa ha sido Norma Duval. La actriz española, que hasta ahora ocupaba el último lugar entre los concursantes de El Desafío, ha sabido resarcirse de sus malos resultados clavando la prueba de apnea a sus 66 años. Lo ha logrado con una increíble marca de 3:03 minutos para colocarse en la cuarta posición en el ranking de apnea.

Así, los jueces han decidido otorgar las mejores puntuaciones de la noche a Raquel Sánchez Silva y Norma Duval, que han protagonizado las mejores actuaciones de la noche para acabar en lo más alto de la clasificación final.

Norma Duval, ganadora del quinto programa de 'El Desafío'

Norma Duval ha sido, sin duda, la ganadora de la noche, no solo por los puntos que ha obtenido, sino también por lo que ha supuesto para ella esta prueba: una auténtica experiencia de superación.

La exvedette se ha llevado los tres 10, la máxima puntuación de los jueces, que han considerado que Duval ha realizado la mejor actuación y ha sido ovacionada por todos sus compañeros por su capacidad de hacer frente al reto.

"Yo quiero agradecer al coach lo que hace con nosotros. Nos lleva a donde pensamos que no podemos llegar. Para mí esta noche ha sido muy importante porque yo he pasado un Covid con neumonía bilateral y esta prueba me ha demostrado que estoy sana", recordaba Norma Duval, muy emocionada tras sus palabras.

La actriz ha querido destinar este premio de 9.000 euros al colegio Norma Duval de Nicaragua, administrado por la asociación Infancia sin fronteras, que se sitúa en la zona más pobre del país centroamericano. "Tienen muchas necesidades, ese dinero les va a venir muy bien", explicaba la celebrity.

La clasificación tras el quinto programa ha quedado de la siguiente manera, con Raquel Sánchez Silva aún encabezando el ranking:

Clasificación general de El Desafío tras el quinto programa. // Antena 3

¿Qué retos afrontarán en el sexto programa de El Desafío?