Quién ganó la anterior temporada de 'El Desafío' y cuál fue su prueba más difícil

Ante la llegada de El Desafío 6, nunca está de más recordar quién fue el ganador de la edición anterior y cuál fue su prueba más intensa.

El programa presentado por Roberto Leal se despidió con una Gran Final a la altura del resto de la edición, la cual se coronó como líder de audiencia y se convirtió lo más visto de la noche en todas sus entregas, con una media del 14,7 % de cuota de pantalla y 1,4 millones de espectadores en Antena 3.

A la última cita llegaron como finalistas cuatro de los ocho concursantes: Susi Caramelo, Victoria de Marichalar, Lola Lolita y Gotzon Mantuliz. Cada uno de ellos sumó sus puntos de la Gran Final a los conseguidos por su pareja entre los otros participantes: Feliciano López, Manuel Díaz 'El Cordobés', Roberto Brasero y Genoveva Casanova, respectivamente. Pero ¿cuál de ellos logró la mayor puntuación y, por tanto, la victoria?

Gotzon Mantuliz, ganador de 'El Desafío 5'

Tras la última suma de puntos, Gotzon Mantuliz se hizo con la victoria, convirtiéndose en todo un atleta con su prueba acrobática Cuarteto extremo.

El vizcaíno de 37 años consiguió su preciada victoria en el programa tras permanecer en el primer puesto de la clasificación durante las nueve galas y las dos semifinales. Su paso por El Desafío, enfrentándose a pruebas límites, le llevó a ser considerado el favorito entre los espectadores para ganar; unos pronósticos que finalmente se cumplieron.

Clasificación final de 'El Desafío 5'

Finalistas

1. Gotzon Mantuliz - 265 puntos

2. Victoria de Marichalar - 227

3. Susi Caramelo - 192

4. Lola Lolita - 187

No finalistas

5. Genoveva Casanova - 146

6. Manuel Díaz 'El Cordobés' - 146

7. Roberto Brasero - 132

8. Feliciano López - 123

¿Quién es Gotzon Mantuliz?

Gotzon Mantuliz es un diseñador, modelo y apasionado del deporte que estudió Enfermería y que en 2009 se hizo un hueco en televisión cuando ganó el concurso El conquistador del fin del mundo de ETB. Así, con 19 años, se convirtió en el ganador más joven de este programa de supervivencia, y rápido saltó a los platós de cadenas regionales y nacionales como experto en bienestar y deporte hasta convertirse en ganador de El Desafío 5.

Nacido en 1988 y con una altura de 1,67 metros, aprovechó su paso por este concurso para explotar al máximo su faceta como deportista y aventurero, el cual le ha abierto el camino para participar en otros formatos televisivos como Zapeando, donde desde 2019 promueve la vida sana, u Operación Triunfo, donde se unió al equipo de profesores como instructor de gimnasia.

Además, se ha convertido en todo un influencer con más de 700 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido divulgativo sobre naturaleza, animales y bienestar. Tal es su impacto que Forbes España lo seleccionó en 2024 como uno de los mejores creadores de contenido. "Amante de la naturaleza, ha recorrido el mundo compartiendo sus experiencias, muchas veces junto a su perra Noa. Además, su pasión por la fotografía lo distingue, capturando momentos únicos de sus viajes, paisajes y aventuras al aire libre", destacó la revista empresarial.

Además, Gotzon Mantuliz colabora con asiduidad con National Geographic, por lo que se ha convertido en un referente del contenido de naturaleza y actividad física.

También aprovecha el espacio que le proporciona Instagram para mostrar de forma discreta su vida, la que comparte con su familia y sus mascotas, siempre disfrutando al aire libre y practicando deportes, muchas veces de riesgo, como el submarinismo y alpinismo.

Gotzon Mantuliz está casado con Patricia, su novia de toda la vida que se mantiene en el anonimato. A principios de 2024 se convirtió en padre junto a su mujer, e inició así una nueva etapa vital al dar la vida a su pequeña Vera.

Su prueba más exigente en 'El Desafío 5'

Gotzon Mantuliz se enfrentó a numerosas pruebas de alto nivel en El Desafío 5 que le permitieron mantener el primer puesto en la clasificación general durante todo el programa. Entre todas, el desafío más complicado que superó con éxito tuvo lugar en la Gala 7, donde tuvo que encerrarse en una urna llena de hielo de la que no podía liberarse hasta encontrar la llave correcta para abrir el candado.

Durante el Escape glaciar, Gotzon dejó congelados a los espectadores por sus gritos de dolor ante la baja temperatura del agua. "Lo suyo es estar relajado para aguantar bien el frío... He tenido mucha suerte porque he pillado las llaves correctas muy rápido, entonces ha sido más corto de lo que ha sido alguna vez en los entrenamientos en los que he llegado muy al límite y sí que ha habido momentos de peligro", explicó el concursante al terminar la prueba.

Al final, Gotzon Mantuliz quedó el tercer clasificado de la Gala 7 por debajo de la apnea de Manuel Díaz 'El Cordobés' y del baile rocódromo de Lola Lolita. Consiguió un total de 16 puntos de 30 posibles. "Era una prueba dura físicamente, pero es verdad que la noche era muy dura también. Vendrán tiempos mejores...", dijo el vizcaíno, algo decepcionado al recibir la puntuación.