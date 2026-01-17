¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la Gala 2

Nuria Roca protagoniza un espectacular truco de mentalismo con Roberto Leal: “Tu integridad física va a estar en peligro” | antena3.com

El Desafío ha celebrado este viernes 16 de enero la segunda gala de su sexta temporada, donde los ocho concursantes han dado lo mejor de sí mismos... aunque no todos han salido airosos.

Con Roberto Leal como presentador y Nuria Roca como invitada, Eva Soriano ha competido junto a José Yélamo en los Travesaños mortales. ¿Qué tal le ha ido a la presentadora de Cuerpos especiales esta semana...?

Jessica Goicoechea y Willy Bárcenas, los mejores de la Gala 2

La segunda gala de El Desafío 6 ha dejado como favoritos a la modelo y al cantante de Taburete, que vuelve al podio tras su victoria en la apnea. Al final, Jessica Goicoechea ha conseguido la victoria por su buen hacer en el Waterdance aéreo.

El jurado no ha tenido dudas: los tres han decidido otorgarle a la influencer 10 puntos hasta un total de 30, la máxima nota posible. "Hay números en El Desafío por los cuales se deberían pagar una entrada, y los tenemos gratis. Enhorabuena", le ha dicho Juan del Val tras su prueba. "Te has pasado el juego", ha comentado Pilar Rubio, mientras Santiago Segura ha flipado "en colores".

Juan del Val impresonado ante el reto de Jessica Goicoechea | antena3.com

Jessica Goicoechea ha donado su premio a Zooasis: "Hacen muy buena labor con los animalitos. Para mí, los animales son lo mejor del mundo mundial, y espero que les sirva mucho de ayuda", ha dicho tras conocer su primer puesto en la segunda gala.

Clasificación de la Gala 1 de 'El Desafío 6'

1. Jessica Goicoechea - 30 puntos

2. Daniel Illescas - 21 (16 + 5 por el botón de la injusticia)

3. Willy Bárcenas - 20

4. María José Campanario - 17

5. Patricia Conde - 13

6. Eduardo Navarrete - 9

7. José Yélamo - 5

8. Eva Soriano - 4

Clasificación general de 'El Desafío 6' tras la Gala 2

Por la suma de las dos galas, Willy Bárcenas ocupa el primer puesto en la clasificación general con 50 puntos, seguido de cerca por Jessica Goicoechea con 43. En la parte baja, Eva Soriano y María José Campanario están empatadas a 21 puntos y Eduardo Navarrete cierra la lista con 18.

1. Willy Bárcenas - 50 puntos

2. Jessica Goicoechea - 43

3. Patricia Conde - 28

4. José Yélamo - 26

5. Daniel Illescas - 26

6. Eva Soriano - 21

7. María José Campanario - 21

8. Eduardo Navarrete - 18

¿Qué retos afrontarán en la Gala 3 de 'El Desafío 6'?