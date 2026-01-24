¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la Gala 3

Con Victoria de Marichalar como invitada, la Gala 3 de El Desafío 6 ha vuelto a poner en apuros a sus ocho concursantes sobre el volante o bajo la amenaza del fuego. Pero ¿quién ha conseguido llevarse el premio? ¿Cómo le ha ido a Eva Soriano, la presentadora de Cuerpos especiales?

Un trío muy igualado

Esta gala, la victoria ha estado muy reñida entre tres concursantes: José Yélamo (Infierno cabeza abajo), Daniel Illescas (Waterboy dance) y Willy Bárcenas (Pasarelas de vértigo).

Al final, José Yélamo ha conseguido proclamarse ganador de la tercera gala de El Desafío 6 con 24 puntos, uno menos que Daniel Illescas y dos menos que Willy Bárcenas. El presentador de laSexta Xplica ha recibido el 10 de Juan del Val, mientras Santiago Segura le ha otorgado su máxima nota al influencer y Pilar Rubio al cantante.

José Yélamo ha destinado el dinero del premio al comité español de la UNRWA: "Es la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados en Palestina. Trabajan allí jugándose la vida. De hecho, muchos de ellos han sido asesinados y son prácticamente los únicos que tienden la mano y resultan básicos en un sitio como Gaza, donde se está masacrando a la población, sobre todo a los niños".

Clasificación de la Gala 3 de 'El Desafío 6'

1. José Yélamo - 24 puntos

2. Daniel Illescas - 23

3. Willy Bárcenas - 22

4. Eva Soriano - 15

5. María José Campanario - 12

6. Eduardo Navarrete - 8

7. Patricia Conde - 7

8. Jessica Goicoechea - 3

Clasificación general de 'El Desafío 6' tras la Gala 3

Gracias a su victoria, José Yélamo escala al segundo puesto en la clasificación general con 50 puntos, aunque se queda muy lejos del liderato de Willy Bárcenas con 72. Por su parte, Daniel Illescas sube dos posiciones, Jessica Goicoechea baja otras dos y Eva Soriano ocupa la quinta plaza. Por la parte baja, Eduardo Navarrete continúa último tras su apnea.

1. Willy Bárcenas - 72 puntos

2. José Yélamo - 50

3. Daniel Illescas - 49

4. Jessica Goicoechea - 46

5. Eva Soriano - 36

6. Patricia Conde - 35

7. María José Campanario - 33

8. Eduardo Navarrete - 26

¿Qué retos afrontarán en la Gala 4 de 'El Desafío 6'?