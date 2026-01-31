¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la Gala 4

Con Mario Vaquerizo como jurado invitado, la cuarta gala de El Desafío 6 ha vuelto a poner en aprietos a sus ocho concursantes. El Quad en llamas de Eduardo Navarrete, la Ballesta letal de María José Campanario, el Desafío jazz de José Yélamo... ¿Quién ha conseguido la victoria? ¿Cómo le ha ido a Eva Soriano, presentadora de Cuerpos especiales, con su prueba Noria a la fuga?

Patricia Conde y Jessica Goicoechea, favoritas de la noche

El jurado ha elegido a la presentadora de televisión y a la influencer como las grandes favoritas de la noche. Al final, la ganadora ha sido Patricia Conde, que se ha superado a sí misma en la apnea: su objetivo era llegar a los 3:00 minutos y ha conseguido aguantar 3:43.

Los tres miembros del jurado le han otorgado la máxima puntuación: 30 puntos en total. "Un minuto más y te vas con tu abuelo", le ha soltado Santiago Segura a Patricia Conde al terminar su desafío. "Si de algo sirve esta prueba, es para demostrarnos que somos más fuertes de lo que pensamos", ha reflexionado la ganadora de la gala.

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea | antena3.com

Patricia Conde ha destinado los 11.500 euros del premio a la Fundación Menudos Corazones. "Cuando me pongo a hablar de esto, siempre lloro. Nacen muchos niños con cardiopatías congénitas y... esto va para vosotros", ha dicho muy emocionada.

Resultado de la Gala 4 de 'El Desafío 6'

1. Patricia Conde - 30 puntos

2. Jessica Goicoechea - 21

3. José Yélamo - 18

4. Eduardo Navarrete - 15

5. María José Campanario - 10

6. Daniel Illescas - 9

7. Eva Soriano - 8

8. Willy Bárcenas - 3

Clasificación general de 'El Desafío 6' tras la Gala 4

Todo está mucho más ajustado tras la cuarta gala. Aunque Willy Bárcenas continúa líder con 75 puntos, ha perdido mucha ventaja frente a sus contrincantes directos: José Yélamo (68), Jessica Goicoechea (67) y Patricia Conde (65). Por lo bajo, están casi empatados Eduardo Navarrete, María José Campanario y Eva Soriano, la presentadora de Cuerpos especiales.

1. Willy Bárcenas - 75 puntos

2. José Yélamo - 68

3. Jessica Goicoechea - 67

4. Patricia Conde - 65

5. Daniel Illescas - 58

6. Eva Soriano - 44

7. María José Campanario - 43

8. Eduardo Navarrete - 41

¿Qué retos afrontarán en la Gala 5 de 'El Desafío 6'?