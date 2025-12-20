¿Quién ganó ayer la final de 'La Voz 2025'? Así fue su última actuación

Los finalistas de La Voz deslumbran en la Gran Final con Malú y Pablo López | Roberto Sastre

La Voz 2025 ha llegado a su fin este viernes 19 de diciembre con una noche llena de compañerismo y emociones.

Aparte de las actuaciones de los cuatro finalistas —Audrey (Malú), Oihan (Yatra), Antía (Pablo) y Kimy (Yatra)—, el programa también ha contado con las voces de los cuatro coaches y de diez invitados, entre ellos Laura Pausini, Pastora Soler, Edurne, Sergio Dalma o Melody.

Antía, del Equipo Pablo, gana 'La Voz 2025'

Gracias a los votos durante toda la semana del público, Antía se ha proclamado la ganadora de La Voz 2025 gracias a su versión de Complicidad, de Vanesa Martín. Una actuación muy emotiva que consiguió conquistar a la audiencia.

Durante la noche, Antía también ha cantado Se ha acabado el show a dúo con Ana Torroja. "Antía es una joyita en bruto", ha dicho la artista al terminar su actuación.

Esta es la cuarta vez que Pablo López consigue una victoria como coach en el universo de La Voz en Antena 3. Así, Antía se suma a Andrés Martín de La Voz 2019, Helena Bianco de La Voz Senior 2019 y Pol Calvo de La Voz Kids 2022.

Cabe destacar que los oyentes de Europa FM acertaron con sus predicciones. Tras la última semifinal, organizamos una encuesta para descubrir quién era el concursante favorito para alzarse con la victoria, y Antía consiguió superar a todos sus compañeros con 265 puntos. Audrey quedó segunda con 194 puntos, Oihan sumó 169 y Kimy quedó última con 155.

Así es Antía

Antía estudia Arquitectura y es cantante callejera. Tiene 20 años, es de Pontevedra y tiene una particularidad: le gusta disfrutar de la soledad. Su objetivo en La Voz era vivir la experiencia, conocer gente y descubrir hasta dónde era capaz de llegar. ¡Quién le diría que conseguiría ganar el concurso!

Según la página web del programa, Antía "es una chica noble, fuerte y positiva a pesar de haber perdido a su compañera de vida y hermana hace tres años".