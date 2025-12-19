Quién ganó 'La Voz 2024' y qué está haciendo ahora

La Gran Final de La Voz 2025 enfrenta a los grandes talents Oihan, Kimy Antía y Audrey, quienes lucharán por conquistar los corazones del público y proclamarse así ganadores de la edición.

Tan solo uno de ellos se hará con el titulo de ganador del concurso, cogiendo el testigo de quien se hizo con el preciado premio en 2024. Recordamos quién se alzó con el primer puesto en la pasada temporada de La Voz.

El ganador de 'La Voz 2024'

Al final de la gala y tras el recuento de los votos de pago y gratuitos emitidos por el público, La Voz 2024 desveló al aclamado ganador de su edición.

Las últimas opciones fueron Lola Eme y Manuel Ayra, y este último artista se erigió como el digno vencedor de la edición.

Para su última edición en la Gran Final, Manuel interpretó con mucha emoción y sentimiento Tanto de Pablo Alborán. "La historia de Manuel es la de muchas familias humildes. Tienen un sueño y trabajan por él. Sus padres le ayudaron como pudieron y cuando le veo actuar ahí y se viene tan arriba en el escenario, me siento muy orgulloso porque me siento parte de algo que va a ser muy importante", dijo su coach Antonio Orozco después de oírle cantar.

Qué ha sido de Manuel desde su victoria

Tras ganar la undécima edición de La Voz, Manuel Ayra ha ido construyendo poco a poco su carrera como artista emergente.

Hace tan solo unos días el joven gaditano lanzaba su single Juntos de la mano, una balada llena de magia y melancolía con la que va trazando su estilo, después de otros sencillos como Mamá, vuelve a enseñarme a ser yo, Grítale a la Luna y Si supieras.

El artista toma el enamoramiento como el tema principal de sus canciones, siguiendo el estilo de sus ídolos como Pablo López, Antonio Orozco y Dani Fernández.

Desde su victoria en La Voz 2024 Manuel también ha dado conciertos, demostrando de nuevo en directo su talento y su prodigiosa voz.