¿Quién es Mikey Madison? Conoce a la actriz de 'Scream' que podría ganar el Oscar por 'Anora'

Mikey Madison entró de lleno en la quiniela de los Premios Oscar 2025 el domingo 16 de febrero cuando se convirtió en la ganadora del premio Bafta a Mejor actriz por Anora.

La joven intérprete de 25 años (Los Angeles, California, 25 de marzo de 1999) consiguió imponerse a Demi Moore y Karla Sofía Gascó, nominadas por La sustancia y Emilia Pérez respectivamente y favoritas en esta categoría.

El premio le pilló desprevenida y así lo dijo al subirse al escenario. "No esperaba esto. Probablemente debería haber escuchado a mi publicista y haber escrito un discurso o algo así", apuntó la actriz, que también se acordó del director Sean Baker: “Te adoro. Eres una persona increíble. Sé que no te gusta que te elogie, pero tengo que hacerlo aunque sea por un segundo. Eres tan maravilloso. Literalmente hiciste que mis sueños se hicieran realidad".

En su discurso se acordó también de las trabajadoras sexuales, a las que representa la película ya que Anora cuenta la historia de una joven trabajadora sexual de Brooklyn que tiene la oportunidad de hacer realidad el cuento de Cenicienta al conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso.

"Quiero tomarme un momento para reconocer a la comunidad de trabajadoras sexuales. Ustedes merecen respeto y dignidad. Siempre seré una amiga y aliada, e insto a los demás a hacer lo mismo. Muchas gracias”, dijo la actriz, que interpreta a la protagonista de la cinta, la stripper y trabajadora sexual Ani.

Su madre, clave en su carrera

Mikey Madison incluyó en su discurso un mensaje a su madre, quien ha sido clave en su carrera.

"Ella no está aquí, pero me ha llevado a cientos de audiciones, me ayudó a grabar muchas de ellas, siempre me ayuda a memorizar mis líneas y es mi compañera de escena favorita. Te amo", dijo la actriz, que ya había reconocido previamente la ayuda que le brindó su madre en este desempeño.

En una entrevista con El País, apuntó que había sido su gran apoyo para convertirse en actriz: "No conocía a nadie en la industria, ni en nada artístico, solo tenía a mi madre, dispuesta a llevarme a castings, no sabía nada de cine, ni de interpretación... me llevó mucho tiempo conseguir una oportunidad, muchos rechazos, tiempo sin trabajar".

Iba para amazona hasta que llegó 'Better Things'

La realidad es que Mikey Madison no iba para actriz. Su sueño era ser amazona profesional como su abuela pero la interpretación se cruzó en su camino y vio en ella la forma de superar su timidez patológica.

"No podía ni hacer contacto visual, ni abrir la boca", contó en la misma entrevista, en la que explicó que decidió abandonar los caballos para centrarse en la interpretación cuando logró un papel en la serieBetter Things, que empezó a grabar en 2016 cuando aún era menor de edad.

La serie se prolongó durante cinco temporadas y en este tiempo se cruzó por su camino Quentin Tarantino con quien grabó Érase una vez en... Hollywood (2019), donde da vida a la asesina estadounidense Susan Atkins, parte de la familia de Charles Manson. Este papel fue el que llamó la atención de Baker, director de Anora, que la llamó para hablarle vagamente de esta película y proponerle, si le gustaba, escribirla para ella.

Hasta ese momento nunca había conseguido un papel sin audición. Para ser protagonista de la última película de Scream en 2022 también tuvo que pasar un casting.

La cicatriz en el estómago que se hizo rodando 'Anora'

Para ser protagonista de Anoratuvo que trabajar duro. Aprendió ruso, perfeccionó el acento de Brighton Beach yendo a clubes de striptease y se sumergió en interminables sesiones de entrenamiento de baile que a veces la dejaban magullada. En más de una ocasión se torció el tobillo corriendo con los altísimos tacones de Ani y tiene una cicatriz en el estómago que se hizo cuando rodaba una escena de una pelea y se chocó contra una mesa.

Me siento personal y físicamente muy diferente a ella en todos los sentidos, pero me identifiqué un poco con su esperanza", confesó en otra entrevista en Vanity Fair. "Sentía como si estuviera constantemente esforzándome mucho para llegar a los lugares en los que ella estaba", añadió sobre este personaje tan diferente a ella.

Hija de psicólogos y cuatro hermanos

La vida de Ani y la de Mikey no tiene nada que ver. La joven actriz es hija de psicólogos y forma parte de una familia numerosa. Tiene dos hermanos (uno mellizo) y dos hermanas.

Su familia la completa su gato Biscuit y su perro Jam, del que también habló en una entrevista reciente. "El mayor cambio ha sido tener este cachorro", contó sobre su chihuahua, al que rescató en junio cuando tenía cinco meses y al que ha dedicado mucho de su tiempo llevándolo a clases de adiestramiento y ayudándole a llevarse bien con su otra mascota.