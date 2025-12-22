Quién es Oona Chaplin, actriz de 'Avatar: Fuego y ceniza'

El estreno de Avatar: Fuego y ceniza está siendo todo un éxito y ya hemos podido conocer a uno de los nuevos personajes que se unen a la franquicia: Varang, villana de la cinta e interpretada por Oona Chaplin.

Nacida el 4 de julio de 1986 en Madrid, Oona Chaplin tiene un linaje dentro de la industria del cine difícil de igualar. La artista es, galardona con un Goya por su papel eny nominada por, leyenda del cine mudo.

Además, es la bisnieta del dramaturgo Eugene O’Neill, cuatro veces ganador de un premio Pulitzer y de un Nobel de Literatura. Con todo este pasado familiar, no sería arriesgado decir que Oona Chaplin lleva el cine y el arte en las venas, por lo que su destino en la industria está más que asegurado.

Sus primeros pasos

Desde su infancia, la artista ha vivido entre España, Suiza, Cuba e Inglaterra, por lo que ha bebido de múltiples culturas, adquiriendo en el camino distintos tipos de expresión artística.

Inició sus estudios a los 15 años gracias a una beca para estudiar actuación en la escuela escocesa de Gordonstoun School, donde llegó a interpretar a su abuelo en una de las obras escolares. Más tarde continuó formándose en una escuela especializada en interpretación, la Escuela Real de Arte Dramático de Londres.

Su primera aparición sería en 2007 en la serie de la BBC Spooks y en cines en la película Inconceivable.

Su ascenso a la cima

Oona Chaplin ha participado en múltiples proyectos en televisión y en la gran pantalla, siendo su papel más importante su interpretación de Talisa Maegyr en Juego de Tronos.

Sin embargo, su primera participación en una cinta taquillera fue en 2008 con un papel secundario en Quantum of Solace, película de la franquicia de James Bond.

También ha participado en series como Black Mirror, The Hour, Sherlock y Taboo y películas como ¿Para qué sirve un oso?, Imago Mortis y Tierra Firme. En estas tres cintas ha podido trabajar además mano a mano con su madre.

Su paso por Avatar

Pero, si hay una cinta que hará despegar su carrera aún más hacia el estrellato, es su participación como una de las protagonistas en Avatar: Fuego y Ceniza.

En esta nueva entrega, la artista interpreta a Varang, líder del Clan de la Ceniza, un grupo de Na'vis que vive en un entorno volcánico y que se ha alejado de las costumbres de las demás tribus para seguir un camino violento.

Este papel ha requerido a la artista de una gran carga emocional y física, siendo su personaje una villana que nace desde el dolor, la desesperación, la resilencia y las ansias de venganza.

Algo peculiar sobre su participación en la cinta es que la oferta de participar en ella llegó en un momento en el que la actriz estaba a punto de abandonar la actuación para dedicarse a dar clases de yoga, por lo que, de no haber sido por James Cameron, nos habríamos perdido una interpretación digna de ser premiada en los Óscar.