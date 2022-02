Concursantes 'Tu Cara Me Suena' 9 // Antena 3

La final de Tu cara me suena se acerca y la lucha en los puestos más altos de la clasificación no deja de variar. Los aspirantes al título cada vez se lo ponen más difícil a los jueces y así lo ha demostrado la undécima gala del programa de imitaciones, que nos ha dejado una ganadora que hasta ahora no sabía lo que era llegar a lo más alto del programa de imitaciones. ¡Nivelazo!

Desde los artistas más internacionales como Aventura, DNCE o Beyoncé hasta la música más nacional de la mano de Marta Sánchez, Hombres G y Pablo Alborán, la duodécima gala de Tu cara me suena nos ha dejado mucho playeo y también muchos temazos que han sorprendido al público gratamente.

Rasel ha protagonizado una de las actuaciones de la gala, poniéndose en la piel de Pablo Alborán y Ava Max junto a su hermana, La Dama, demostrando que el talento en su familia lo llevan en la sangre. Además, Eva Soriano y Lala Chus han sorprendido al público con los ritmos más playeros para convertirse en Sonia y Selena.

Además, la presentadora Sandra Golpe ha sido la invitada de la noche de este viernes 11 de febrero, y nos ha dejado boquiabiertos con una espectacular transformación en la brutal Amy Winehouse, con la que ha fascinado al jurado y ha quedado absolutamente irreconocible.

¿Quién ha sido el ganador de la duodécima gala de 'Tu cara me suena'?

El nivel ha estado muy alto en el programa de este viernes y, aunque muchos concursantes se han merecido ganar la gala, al final solo ha podido haber un ganador. Aunque Nia, Agoney y Loles León han estado en lo más alto de la tabla y han luchado hasta el final, ha sido María Peláe, con la complicidad del público, la que ha acabado llevándose el galardón.

La cantante malagueña ha dado rienda suelta a su francesa interior para convertirse en Barbara Pravi, la última representante de Francia en Eurovisión 2021. Al ritmo de su conocido tema Voilà, la intérprete ha emocionado al jurado y al público para protagonizar una de las actuaciones de la noche... ¡y cantando en francés!

"Cuando veo a una persona con un micrófono y su voz, tiene muchísimo valor. María ha dado una entrega absoluta", confesaba Chenoa, que ha sido la única de los jueces que ha decidido puntuarla con el 12. El público, por su parte, ha decidido otorgarle el 12 por encima de Nia (la favorita de los jueces) para conseguir que finalmente la malagueña fuera la vencedora de la noche.

Además, la cantante ha decidido destinar los 3.000 euros del premio de la noche a FELGTBI+, la Federación Estatal LGTB: "Por todo el trabajo que está haciendo con el colectivo y en momentos de discursos de odio, es bueno tener a alguien que te apoya", ha asegurado María Peláe.

