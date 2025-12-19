Quiénes son los artistas invitados de la final de 'La Voz 2025'

Este viernes 19 de diciembre se celebra la gran final de La Voz 2025, en la que Oihan, Kimy Antía y Audrey se enfrentarán para conseguir el preciado primer puesto del talent musical.

En esta cita tan especial Malú vuelve a tener representación tras varios años sin pasar a la final con su equipo, mientras que Sebastián Yatra cuenta con dos talents. En el caso de Mika, esta vez es este coach quien no llega con ninguno de sus talentos a la última gala del concurso.

En la última semifinal, los espectadores han dejado fuera de la final a Victoria (Equipo Malú), Aroa (Equipo Pablo), Pedro (Equipo Mika) y Javier (Equipo Mika). Ahora, de los cuatro finalistas, ¿Quién te gustaría que se llevara la victoria? Al igual que ocurrió en las galas anteriores, el público tiene el poder de decidir al ganador de La Voz 2025. Para ello, entra en la página web de Antena 3 , donde has tenido la posibilidad de votar tres veces cada 24 horas.

En una gran final no basta con las actuaciones de los finalistas, sino con invitados que sumen su talento a una cita musical tan especial. Y son 10 los invitados que actuarán sobre el escenario de La Voz 2025.

Laura Pausini

David Bustamante

Pastora Soler

Blanca Paloma

Melody

Beret

Ana Torroja

Sergio Dalma

Edurne

Pablo Alborán