Quiénes son las cuatro asesoras de 'La Voz 2025'

¡La Voz 2025 está que arde! Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra ya han elegido a los últimos miembros de sus equipos durante el cierre de las Audiciones a ciegas, y con ellos llega la Gran Batalla desde el viernes 31 de octubre.

Es ahora cuando entran en juego los asesores de los coaches, quienes ayudarán a tomar decisiones sobre sus respectivos equipos. Este año, el programa hace pleno de artistas femeninas con cuatro asesoras.

María Becerra, asesora de Sebastián Yatra

María Becerra es una de las artistas más influyentes del pop urbano latino actual gracias a éxitos como Miénteme. La argentina de 25 años comenzó su carrera subiendo covers a YouTube antes de debutar profesionalmente en 2019 con el EP 222, consolidando un estilo que fusiona pop, reguetón, trap y R&B.

Ha colaborado con figuras como J Balvin, Camila Cabello y TINI, y en 2024 se convirtió en la primera mujer argentina en llenar dos veces el estadio River Plate. Su música combina letras emocionales y empoderadas con una producción moderna, y su visibilidad LGTBI+ la ha hecho referente generacional.

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz | Roberto Sastre

Carla Morrison, asesora de Mika

Carla Morrison es una cantautora de pop alternativo e indie latino, reconocida por su voz cálida y letras introspectivas. Desde 2008, la mexicana de 39 años ha forjado una trayectoria premiada con varios Latin Grammy y nominaciones al Grammy anglosajón.

Sus canciones abordan temas de amor, vulnerabilidad y salud mental, convirtiéndola en una voz representativa de la autenticidad femenina en la música en español. Entre su discografía, destacan composiciones intimistas como Disfruto, Te regalo, Déjame llorar o Todo pasa. Además, en 2023 colaboró con Karol G en MAÑANA SERÁ BONITO, la canción homónima del exitoso disco de la colombiana.

Carla Morrison, la mexicana que se une a Mika como su asesora en La Voz | Roberto Sastre

Chiara Oliver, asesora de Pablo López

Chiara Oliver es una joven cantautora de pop-rock con influencias indie que ha crecido frente al público televisivo. De padre español y madre inglesa, la menorquina de 21 años estudió música desde niña y saltó a la fama gracias a La Voz 2022 y Operación Triunfo 2023. Tras este último programa, lanzó sus EPs: La libreta rosa y La última página, donde combina pop introspectivo y letras sinceras sobre la identidad y la juventud. En 2024 fue telonera del Orgullo de Madrid.

Ahora, Chiara Oliver llega a La Voz 2025 como asesora de Pablo López, con quien comparte una canción titulada tulipanes, estrenada el pasado 29 de mayo.

De talent a asesora: Chiara Oliver regresa a La Voz de la mano de Pablo López

Joaquina, asesora de Malú

Joaquina es una cantante y compositora venezolana de 21 años asentada en Miami, considerada una de las revelaciones más importantes de la nueva música latina. En 2023, ganó el Latin Grammy como Mejor artista nuevo gracias a su propuesta pop-rock, donde confluyen influencias de cantautoras como Kany García y Natalia Lafourcade.

Sus letras, escritas desde la adolescencia, reflejan vulnerabilidad, empoderamiento y honestidad emocional. Con una formación musical sólida en guitarra, piano y canto, Joaquina representa una nueva generación de mujeres compositoras en el panorama latino, como así demuestran composiciones como Rabia o Los mejores años.