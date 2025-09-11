Quiénes son hoy los invitados de 'Pasapalabra': así son Carlos Hipólito, Berta Collado, Santi Rodríguez y Esther Arroyo

Las temperaturas se moderan según avanza septiembre... pero el plató de Pasapalabra se caldea con invitados de infarto. Estos días el concurso dirigido por Roberto Leal se llena de personalidades de la actuación y la comunicación. ¡Te contamos quiénes son!

Septiembre avanza y nos regala nuevos invitados en Pasapalabra. Después de un duelo de infarto entre nuestros presentadores favoritos Eva Soriano y Nacho García, que acabó en un programa de Cuerpos especialeslleno de disfraces, del 10 al 13 de septiembre grandes nombres llegan para concursar junto al equipo naranja y el equipo azul.

Esta vez son actores y comunicadores quienes se sientan junto a Roberto Leal y los concursantes para superar cada una de las pruebas. ¡Te contamos todo sobre ellos!

Carlos Hipólito

La inconfundible voz de Cuéntame cómo pasó pertenece a este veterano actor que nos ha regalado películas, series y obras de teatro inolvidables. Desde los años 80 se le ha podido ver en el cine con grandes cintas como La monja Alférez, ¿De qué se ríen las mujeres?, Historia de un beso (Que le valió la nominación al Goya), Sangre de mayo y Explota, explota, entre otras. En la pequeña pantalla ha participado en ficciones como Desaparecida, Vis a vis y Alakrana, y sobre el escenario se le ha visto con obras como El misántropo, El burlador de Sevilla, El método Grönholm y El crédito, entre muchos otros títulos.

| El actor Carlos Hipólito

Berta Collado

Esta presentadora de televisión es conocida por infinidad de programas. En Atresmedia ha participado en Sé lo que hicisteis..., Involución, Zapeando y Generación Top. También ha participado en teatro, en títulos como Fiambres Variados y The Hole.

| GTRES

Santi Rodríguez

Este veterano actor es conocido tanto por cine (No es cosa de rosa, Goal II: Living the Dream) como por series de televisión (7 vidas, La tira, Pequeñas coincidencias, Atasco). Pero, además, ha formado parte del equipo de programas como Me resbala, Esto no es serio, Tu cara me suena y Avanti.

| GTRES

Esther Arroyo

Esta actriz fue elegida Miss España en 1990, y desde entonces ha sido una fija en televisión, en series como Periodistas, Un paso adelante, La familia Mata... También ha presentado programas como Homo Zapping, Sabor a ti, Arusitys Prime y ha participado en Tu cara me suena.