Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Canco Rodríguez, Unax Ugalde, Nerea Barros y Carolina Ferre

Llegan nuevos invitados de altura a Pasapalabra . Durante tres programas disfrutaremos de la visita de tres actores y una presentadora de televisión ¡Te contamos quiénes son!

El mes de enero no nos está dando tregua con el frío, pero qué mejor forma para pasar estas fechas que viendo Pasapalabra en casa con la familia. Cuatro famosos de altura se sentarán junto a los concursantes durante los días 15, 16 y 19 de enero.

Dos de ellos juegan desde el equipo azul y los otros dos desde el equipo naranja, preparados para superar cada prueba. Esta semana, tres actores y una presentadora nos harán reír durante tres programas. ¡Te contamos quiénes son!

Canco Rodríguez

Canco Rodríguez en una alfombra roja | Getty Images

Juan José Rodríguez Rodríguez, más conocido como Canco Rodríguez, es un actor malagueño que se hizo conocido por su aparición en

Sin embargo, ha aparecido en obras de teatro como THE HOLE X y otras producciones de cine y televisión. Entre estas últimas encontramos las películas Fuga de cerebros y Operación Camarón, la serie Cuerpo de Éliteo su participación en programas de entretenimiento como Tu Cara Me Suena.

Unax Ugalde

Unax Ugalde en el South International Series Festiva | Getty Images

Siguiendo dentro del ámbito de la actuación, esta semana tendremos a Unax Ugalde Gutiérrez, actor con una extensa carrera que abarca cine y televisión. En este último medio, ha protagonizado varias series emitidas por Antena 3, entre las que destacan su papel como Gorka Etura enAmar es para siempre y como Manuel Cervantes en la serieEntre Tierras.

En cine, ha participado en títulos relevantes como No controles y La buena nueva, entre muchas otras películas a lo largo de más de dos décadas de trayectoria.

Su salto a la fama fue gracias a su participación como Coyote en A las once en casa.

Nerea Barros

Nerea Barro en el Festival de Málaga | GTRES

Nerea Barros es una actriz española que alcanzó gran reconocimiento al ganar el Goya a Mejor Actriz Revelación por La isla mínima en 2014.

Además, ha participado en películas como La isla de las mentiras y Vocesy en series como El tiempo entre costuras, Apaches y El secreto de Puente Viejo. También ha aparecido en El Príncipe y ha sido protagonista en la serie La novia gitana y su continuación La red púrpura, donde interpreta a la inspectora Elena Blanco, uno de sus papeles más relevantes y continuados.

Carolina Ferre

Carolina Ferre en una premier | GTRES

Por último, encontramos a Carolina Ferre Amat, periodista y presentadora de televisión, con una carrera de más de dos décadas en medios nacionales y autonómicos. Se hizo conocida a finales de los 90 al saltar de la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana a la televisión privada, donde presentó programas como A tu lado y Día a día, sustituyendo a María Teresa Campos.

También ha trabajado en el programa de La Sexta Tres en raya, ha sido concursante y jurado en Tu cara me suena y ha tenido pequeños papeles en cine y series como 7 vidas y Ocho apellidos catalanes.