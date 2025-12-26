Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Cristina Pedroche, Alberto Chicote, Juan Peña y Mabel Lozano

Pasapalabra llega con nuevos rostros que acompañarán a los concursantes durante los próximos programas. Una presentadora, un cocinero, un cantante y una cineasta están dispuestos a dar mucho juego antes de que finalice el año. Te contamos quiénes son al detalle.

Si hay algo que hace único a Pasapalabra es que renuevan invitados para hacer más dinámico el programa. De cara a los próximos programas, Cristina Pedroche, Alberto Chicote, Juan Peña y Mabel acompañarán a los concursantes para dar juego y pasárselo en grande. Si quieres saber más de ellos, quédate para conocerlos.

Cristina Pedroche

Cristina Pedroche en la premier de 'Las hijas de la criada' | GTRES

Si hay alguien que brilla cada Nochevieja es Cristina Pedroche y sus icónicos vestidos. Y es que la presentadora y modelo nunca defrauda con sus looks arriesgados, así que este año seguro que no dejará indiferente a nadie.

Pero antes de empezar su carrera en televisión, Cristina Pedroche se licenció en Administración y Dirección de Empresas y obtuvo una diplomatura en Turismo. Sin embargo, ella quiso probar a ingresar en una agencia de modelos y actores, por lo que sus primeros trabajos fueron para catálogos, revistas y anuncios.

A raíz de ello, en 2009 hizo una aparición en la serie Yo soy Beay Sin tetas no hay paraíso y debutó como reportera en el canal de videojuegos EA TV, del estudio Electronic Arts.

Pero su gran salto a la fama fue en 2010 en el programa de humor Sé lo que hicisteis..., de La Sexta, en el que sustituyó a Pilar Rubio como reportera. No sería hasta 2013 que entraría a trabajar en el programa Zapeando.

Además, ha participado en series como Aída o La que se avecina y en programas comoMe resbala y Tu cara me suena y ha sido presentadora de formatos como Password, Pekín Express o Love Island. Desde 2014, ha estado presentando las campanadas de Nochevieja en Antena 3, generalmente junto a Alberto Chicote.

Alberto Chicote

Alberto Chicote en el photocall de Atreplayer Day 2025 | GTRES

Y hablando de campanadas... ¡Alberto Chicote participará en el equipo rival! Reputado chef con amplia trayectoria en televisión se une a Pasapalabra antes de dar la despedida al 2025.

Actualmente, dirige el restaurante Omeraki en Madrid y fue fundador de Puertalsol y Yakitoro, ubicados también en la capital.​ Es comúnmente conocido por sus apariciones como presentador en programas de Atresmedia como Pesadilla en la cocina, ¿Te lo vas a comer? y Top Chef.

Como cocinero, es uno de los pioneros de la cocina fusión en España. Con tan solo 17 años entró en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo y en los 90 estuvo trabajando en las cocinas de restaurantes afamados de Madrid, Vigo y Málaga. Posteriormente, se marchó a Suiza para formarse como cocinero profesional.

A su vuelta, trabajó como chef en El Cenachero, reinterpretando la cocina andaluza, y en NODO, donde hizo una fusión de la cocina española con la japonesa. No sería hasta 2014, tras su paso por televisión, cuando formó su primer restaurante, Yakitoro, cuyo menú es una reinterpretación de la cocina japonesa.

Como curiosidad, es aficionado a deportes como el tiro con arco, la gimnasia rítmica y el rugby. En este último, formó parte la selección madrileña cuando era joven, compartiendo equipo con Javier Bardem.

Juan Peña

Juan Peña en el Festival Starlight 2025 | GTRES

Considerado como el "cantante de las estrellas" por actuar en eventos privados para famosos de primer nivel, Juan Peña es un artista de Jerez de la Frontera que lleva dedicándose a la música desde joven.

El papa Francisco, Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Antonio Banderas, Gary Dourdan, Penélope Cruz, Adam Sandler... Son muchos los rostros conocidos para los que ha cantado Juan Peña en eventos privados, a pesar de que sus discográficas intentaran apartarlo de estas esferas.

Todas estas oportunidades tienen su origen en Dukende, el primer grupo flamenco de Juan Peña formado mientras estudiaba Gestión Administrativa. Con la banda, el cantante actuó en eventos y fiestas privadas en Andalucía. Su primera oportunidad llegó con una señora de la alta sociedad sevillana, Fátima Noguera, quien le abrió las puertas en este mundo.

Además de estos eventos, él ha creado música propia, entre la que destaca su mayor éxito, Mentías, perteneciente a su álbum debut Juan Peña (2007).

Mabel Lozano

Mabel Lozano en los Premios Forqué 2025 | Getty Images

María Isabel López García, más conocida como Mabel Lozano, es una escritora, modelo, directora de cine y actriz que en los últimos años ha dirigido su carrera a la defensa de los derechos de las mujeres a través del arte.

A través de su obra ha denunciado la explotación sexual de las mujeres en la prostitución y la trata, recibiendo en 2021 el Premio Goya al mejor cortometraje documental por Biografía del cadáver de una mujer y al mejor cortometraje documental por Ava.

Su popularidad inició a raíz de su participación en la televisión pública, pero después decidió abandonarlo para estudiar cine y realizar un máster de cine social y derechos humanos. Gracias a ello, ha grabado cortos, spots y documentales con una finalidad social como su documental Chicas nuevas 24 horas o Lola, Lolita, Lolaza, cortometraje de animación en el que cuenta en primera persona y con humor su experiencia con el cáncer de mama.