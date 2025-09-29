Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Dafne Fernández, Candela Serrat, Iván Sánchez y Txabi Franquesa

Pasapalabra renueva una vez más su panel de invitados. Esta semana, se sientan en el plató un elenco de actores de lo más variado. Te contamos quiénes son los cuatro rostros conocidos que acompañarán a los concursantes los próximos tres programas:

Dafne Fernández

Dafne Fernández cuenta con una gran trayectoria como actriz a sus espaldas. Debutó con Malena es un nombre de tango, película dirigida por Gerardo Hererro y adaptación de la obra homónima de Almudena Grandes. A partir de ahí le siguieron otros formados como Canguros, Goya en Burdeos o la serie como Un paso adelante, Hospital Central, Los Serrano, Tierra de Lobos, Chiringuito de Pepe, Pollos sin cabeza, 4 Estrellas o su serie más reciente Perdiendo el juicio.

Actualmente, es pareja del fotógrafo Mario Chavarría, con quien tiene dos hijos: Jon y Álex.

Candela Serrat

La famosa actriz es conocida por diversos trabajos como Seis hermanas, donde interpretó el personaje de Celia Silva o cuando dio vida a Julia Riaza en la serie Servir y proteger.

Candela Serrat es hija de Joan Manuel Serrat y de la actriz Candela Tiffón que se casaron en 1978. La actriz se casó con el actor Daniel Muriel en 2019 tres años después de iniciar su relación sentimental. Fruto de su relación llegaron Mérida y Alex, sus dos hijos.

Iván Sánchez

El modelo y actor Iván Sánchez se dio a conocer en 2002 con Periodistas. El reconocimiento no tardó en llegar con su papel protagonista en 2005 en El auténtico Rodrigo Leal. A partir de ahí le han seguido una estela de obras como Hospital Central, El Pantano, Señorita Pólvora, La reina del sur, El comisario o Con dos tacones.

Antes de acercarse al mundo de la actuación, el actor optó por estudiar Educación física y durante la universidad lo compaginó con sus primeros pinitos en la moda. Fue por su tía, la actriz Charo Zapardiel, de quien se fijó en la interpretación.

Fue pareja de Elia Galera, con quien dio el 'sí, quiero' en 2014. A partir de ahí, se convirtieron en los padres de Jimena y Olivia aunque su matrimonio duró hasta el 2016. En 2022, Iván confirmó su relación con Irene Esser.

Txabi Franquesa

Humorista, comunicador, reportero y actor: está claro que Txabi Franquesa es una figura multidisciplinar. Nació en Barcelona en 1975 y continuó su carrera en Madrid.

Su faceta de presentador le ha llevado a conducir espacios como Tips, La 2 e incluso estuvo en El Club de la Comedia. Y en ficción te lo encontrarás en el reparto de filmes comoOcho apellidos catalanes y Dieta mediterránea y en series como Señoras del (h)AMPA.