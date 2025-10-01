Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Daniel Diges, Marta Torné, Fernando Gil y Ana Ruiz

Si hay algo que hace único a Pasapalabra es que renuevan concursantes cada semana. De cara a los próximos programas, Daniel Diges, Marta Torné, Fernando Gil y Ana Ruiz acompañarán a los con concursantes para dar juego y pasárselo en grande. Si quieres saber más de ellos, quédate para descubrirles.

Daniel Diges

A muchos os puede sonar por su Algo pequeñito, canción con la que representó a España en el Festival de Eurovisión celebrado en Noruega en el año 2010. El artista de Alcalá de Henares consiguió el puesto 15 en el festival. Una actuación de lo más comentada, ya que apareció un espontáneo en escena.

A lo largo de su trayectoria profesional ha pasado por formatos como Tu Cara Me Suena, en el año 2012, el musical Hoy no me puedo levantar, Los Miserables y también ha continuado con una carrera musical con la que se ha consolidado como artistas con cuatro álbumes de estudio. En lo personal, el artista se casó en 2016 con Alejandra Ortiz-Echagüe y tiene dos hijos: Galileo y Eliot.

Marta Torné

La actriz natural de Barcelona es conocida por numerosas obras, aunque a nivel nacional, es muy recordada por la mítica serie deEl Internado en 2007, también ha formado parte del elenco de otros formatos como Los Protegidos, Gran Reserva. El Origen o Clanes, su serie más reciente.

Sobre su vida privada, la actriz ha llevado un perfil más discreto. Se casó con en 2015 Roger Gual, reconocido director tras recibir el Goya al mejor director novel en 2012 por Smoking Room.

Fernando Gil

El actor es recordado por series como El auténtico Rodrigo Leal, Los quién y La peluquería, pero también por películas como Spanish movie y Vacaciones de verano. Uno de sus éxitos indiscutibles es la serie de Netflix Machos Alfa.

Fernando Gil dio el 'sí, quiero' con, la también actriz, Michelle Marier, a la que conoció trabajando juntos en la obra musical de Tricicle y tiene una hija, a la que define como "el detonante para encontrarme a mí mismo".

Ana Ruiz

La actriz y presentadora sevillana dio sus primeros pasos en la que la pantalla con La Banda del Sur. También ha formado parte de la serieCámera Café,Amar en tiempos revueltos o Mercado Central. A su vez, ha trabajado en el teatro en obras como Doña Rosita la soltera o Don Juan Tenorio.