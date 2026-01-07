Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Eva Soriano, Willy Bárcenas, Patricia Conde y José Yélamo

Como cada semana, Pasapalabra llega con nuevos invitados que hacen más emocionante el programa. Eva Soriano, Willy Bárcenas, Patricia Conde y José Yélamo estarán en el plató de Roberto Leal para dar juego y emoción al programa. Si tienes curiosidad de saber quiénes son, te lo contamos al detalle.

Eva Soriano

Eva Soriano es actualmente una de las cómicas y presentadoras más de moda en nuestro país. Formada en cine y teatro, comenzó su carrera como monologuista, debutando en televisión en El club de la comedia, programa de La Sexta, y siendo colaboradora de varios programas cómicos de YouTube y televisión como Late Motiv.

Además, ha participado en programas como Tu cara me suenay en obras de microteatro como La noche del cardo y Crónica de una cagada anunciada.

Actualmente, es copresentadora del programa matutino Cuerpos Especiales de Europa FM y será una de las concursantes de El Desafío 6, programa de Antena 3.

Eva Soriano | GTRES

Willy Bárcenas

Si por algo se le conoce a Guillermo "Willy" Bárcenas es por ser el cantante de la banda española Taburete, pero también por ser hijo del expolítico Luis Bárcenas. La banda fue formada por él y Antón Carreño en 2014 y actualmente cuenta con ocho miembros.

La banda, creadora de éxitos como Sirenas, Amos del Piano Bar y Belerofón, anunció hace seis meses su retiro por un tiempo de los escenarios, pero con el lanzamiento de su último disco, El perro que fuma, volveremos a verles cantar en directo.

El cantante también participará en El Desafío 6, programa que comenzará a emitirse este viernes 9 de enero.

Willy Bárcenas | GTRES

Patricia Conde

Principalmente, Patricia Conde es conocida por su trabajo como cómica, presentadora y actriz. Entre los programas en los que ha participado, presentó el programa de humor Sé lo que hicisteis... de LaSexta y ha aparecido en series como Gym Tony y El Chiringuito de Pepe.

En cines ha sido la dobladora de Lucy Wilde en la saga Gru. Mi villano favoritoy ha actuado como personaje principal en Vacaciones de verano.

Además, fue Miss Palencia en 1999, es embajadora de la ONU para la fundación Women Together​ y fue diseñadora de ropa con su propia marca de moda: Patricia Conde Collection.

Al igual que sus compañeros, también formará parte de El Desafío 6.

Patricia Conde | GTRES

José Yélamo

José Juan Yélamo Mena es un periodista y presentador de televisión español que ha trabajado tanto para medios escritos regionales como para grandes cadenas de televisión en programas como La Sexta Noche y La Sexta Xplica, ambos dedicados a la actualidad política y emitidos en prime time.

Además, es hijo de Antonio Yélamo, director de la cadena SER en Andalucía.

En su caso, también podremos verle en El Desafío superando retos físicos y mentales muy exigentes, así que está más que preparado para participar en Pasapalabra.