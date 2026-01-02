Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Fernando Tejero, Valeria Vegas, Marta Hazas y Eduardo Navarrete

Roberto Leal se relame con la encerrona de Manu y Rosa en La Pista: “Cojan palomitas” |

Pasapalabra inaugura el año 2026 con cuatro invitados estrella pertenecientes a distintos ámbitos: la actuación, el periodismo y la moda.

Roberto Leal da la bienvenida al 2026 junto a cuatro invitados de Pasapalabra que comparten un mismo objetivo: ayudar a los concursantes para obtener el máximo tiempo posible en El Rosco. Ellos son Fernando Tejero, Valeria Vegas, Marta Hazas y Eduardo Navarrete.

Fernando Tejero

Fernando Tejero | Carlos Lopez Alvarez / GTRES

Ha trabajado sin descanso, pero Fernando Tejero será eternamente recordado por su papel en Aquí no hay quien viva. Emilio, aquel atormentado pero entrañable portero de Desengaño 21, ha pasado a formar parte de la cultura pop española.

Guarda un buen recuerdo de aquella ficción, pero reconoce estar cansado de ser objeto siempre de la misma referencia. "¿Por qué no destacan que gané un Goya?", se preguntó en una charla con Bertín Osborne y Luz Casal.

La película Días de fútbol le dio un premio Goya a Mejor actor revelación en 2003. A sus 60 años, nunca se ha bajado de los escenarios ni se ha apartado de las cámaras. Su último trabajo fue en El cautivo, la última película de Alejandro Amenábar estrenada en 2025.

Valeria Vegas

Valeria Vegas | Sergio R Moreno / GTRES

Valeria Vegas es una periodista, escritora y colaboradora de televisión muy polifacética. Su amor por mujeres como Pamela Anderson, Sara Montiel, Nadiuska, Alaska y Susana Estrada la hacen ser habitualmente narradora de sus historias en la actualidad.

Nacida en 1985 en Valencia, a sus 40 años se ha convertido en una mujer muy versátil en el mundo de la comunicación. Por ello, colabora habitualmente con medios de comunicación tanto en prensa escrita como en radio y en televisión. De hecho, en la pequeña pantalla la podemos ver por las tardes como colaboradora del programa Y ahora Sonsoles.

Valeria Vegas publicó en 2015 el libro por el que su carrera empezaría a escalar rápidamente: ¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno. En esta historia biográfica se basaría en 2020 la serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo sobre La Veneno.

Marta Hazas

Marta Hazas | Sergio R Moreno / GTRES

Marta Hazas es una actriz cántabra de 47 años. Comenzó su carrera en el año 2000 y, desde entonces, ha trabajado en cine, televisión y teatro. En 2007, dio vida al personaje que le dio la fama: la profesora Amelia Ugarte, de la serie El internado.

Desde entonces, ha participado en otras producciones televisivas, como Impares, Bandolera, Gran Hotel, Velvet o Pequeñas coincidencias. En cuanto a su trayectoria en la gran pantalla, ha actuado en 8 citas, Lo contrario al amor o, más recientemente, Culpa mía.

Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete | Jose Ignacio Viseras / GTRES

Eduardo Navarrete es uno de los diseñadores más mediáticos de nuestro país. Es de esos talentos que ha sabido mezclar su profesión con un carisma abrumador, con el que ha conseguido estar presente en muchos espacios.

Nacido en 1994 en Bigastro (Alicante), Eduardo mostró desde joven una pasión desbordante por la moda y el espectáculo. A los 17 años, se lanzó al mundo del drag, actuando en locales nocturnos, lo que le llevó a conocer a figuras como La Terremoto de Alcorcón.

Esta etapa fue su trampolín hacia el diseño, llevándolo a estudiar en IDEP Barcelona y, posteriormente, a dedicarse a ello de forma profesional. Tiene su propia firma de moda y fundó 15 Segundos, una agencia dedicada a apoyar a jóvenes diseñadores en su camino en la industria.